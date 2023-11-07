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Dünya Netanyahu’nun sırdaşından kankasını kızdıracak sözler! “Saldırılar bitince…”
Dünya

Netanyahu’nun sırdaşından kankasını kızdıracak sözler! “Saldırılar bitince…”

Yeniakit Publisher
2023-11-07 13:43:00 -
Netanyahu’nun sırdaşından kankasını kızdıracak sözler! "Saldırılar bitince…"

Terör oluşumu İsrail'in elebaşısı Netanyahu'nun sırdaşı olarak tanınan İsrail eski güvenlik danışmanı Yaakov Amidro, saldırılar bittikten sonra ülkenin seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Amidror, katıldığı yerel bir radyodaki programda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ülkedeki siyasi atmosfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Netanyahu'nun saldırılar bittikten sonra seçim kararı alması gerektiğini söyleyen Amidror, "Seçimlerin savaştan sonra yapılması uygun olacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail'deki anketlere göre, Netanyahu'ya olan kamuoyu desteği giderek azılıyor. Birçok siyasi uzman, Gazze saldırıları sonrası İsrail'de erken seçime gidileceği yorumunda bulunuyor.

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