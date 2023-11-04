  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O gemi İsrail'e silah mı taşıyor? Halk gemiyi bastı, hareket etmesini engelledi

Emir Sarıgül geldi, ortalık karıştı! CHP'de o görüntüler sonrası Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı

Tarım Kredi'de dev kampanya! Liste yayımlandı, indirimler bugün itibariyle başladı

Resmen ülkeye geri çağrıldı! Türkiye'den flaş İsrail kararı

Elektrikli araçta kapışıyorlar! Amerika bunun iÇİN mücadele ediyor

Selçuk Bayraktar SİHA'larla kazanılan savaşın galibini açıkladı! Duyan şaşkına dönecek

Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu

İHA'ları yapan isim suikaste uğramıştı! Onun İHA'ları Filistin'de peş peşe havalanınca ortalık karıştı

Kesintiyi seriye bağladılar! Suya çözüm üretemeyen Ekrem’den arıza bahanesi

Yunanistan'ı titretecek gelişme! Türkiye'nin yeni silahı ortaya çıktı... Füzeler peş peşe ateşlenebilecek
Dünya Netanyahu'nun evini bastılar
Dünya

Netanyahu'nun evini bastılar

Yeniakit Publisher
2023-11-04 22:31:00 - 2023-11-04 22:31:37

Siyonistlerin saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken, İsrailliler Başbakan Netanyahu'nun evini bastı.

İsrail'in Filistin'deki katliam saldırıları savaşın 29. gününde devam ediyor. Başbakan Netanyahu önderliğindeki İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinli masum sivil, çocuk ve kadın hayatını kaybetti.

Netanyahu'nun evini bastılar

Tel Aviv’de, Hamas'ın İsrail baskınında alıkoyduğu rehinelerin aileleri, Netanyahu’nun evinin önünde barikatları aştı, kargaşa yaşanıyor.

Hamas Siber Birlikleri, İsrail'e devasa eş zamanlı siber saldırı başlattı!
Hamas Siber Birlikleri, İsrail'e devasa eş zamanlı siber saldırı başlattı!

Dünya

Hamas Siber Birlikleri, İsrail'e devasa eş zamanlı siber saldırı başlattı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mardin Artuklu Üniversitesi'nden İsrail'e boykot
Mardin Artuklu Üniversitesi'nden İsrail'e boykot

Aktüel

Mardin Artuklu Üniversitesi'nden İsrail'e boykot

O gemi İsrail'e silah mı taşıyor? Halk gemiyi bastı, hareket etmesini engelledi
O gemi İsrail'e silah mı taşıyor? Halk gemiyi bastı, hareket etmesini engelledi

Gündem

O gemi İsrail'e silah mı taşıyor? Halk gemiyi bastı, hareket etmesini engelledi

Kassam Tugayları: 5 İsrail askeri öldürüldü
Kassam Tugayları: 5 İsrail askeri öldürüldü

Dünya

Kassam Tugayları: 5 İsrail askeri öldürüldü

İsrail'den Türkiye açıklaması! İlişkileri gerecek skandal sözler
İsrail'den Türkiye açıklaması! İlişkileri gerecek skandal sözler

Gündem

İsrail'den Türkiye açıklaması! İlişkileri gerecek skandal sözler

İsrail'i destekleyen Biden koltuğunu kaybedebilir
İsrail'i destekleyen Biden koltuğunu kaybedebilir

Dünya

İsrail'i destekleyen Biden koltuğunu kaybedebilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

43

siyonist rejiin sonu yakındır halkını silahlandırmasıda dahil fanatik a**ak halkınıda yok edeceğiz o yeratlı yaptığınız sığınaklar sizi kurtarmayacak al**klar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23