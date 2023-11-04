Netanyahu'nun evini bastılar
Siyonistlerin saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken, İsrailliler Başbakan Netanyahu'nun evini bastı.
İsrail'in Filistin'deki katliam saldırıları savaşın 29. gününde devam ediyor. Başbakan Netanyahu önderliğindeki İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinli masum sivil, çocuk ve kadın hayatını kaybetti.
Netanyahu'nun evini bastılar
Tel Aviv’de, Hamas'ın İsrail baskınında alıkoyduğu rehinelerin aileleri, Netanyahu’nun evinin önünde barikatları aştı, kargaşa yaşanıyor.
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