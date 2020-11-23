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Aktüel Netanyahu'nun danışmanından İsrail Başbakanı'nın Suudi Arabistan ziyaretine dolaylı doğrulama
Aktüel

Netanyahu'nun danışmanından İsrail Başbakanı'nın Suudi Arabistan ziyaretine dolaylı doğrulama

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:28:09 -
Netanyahu'nun danışmanından İsrail Başbakanı'nın Suudi Arabistan ziyaretine dolaylı doğrulama

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın danışmanı Topaz Luk, İsrail basınında Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğü yönündeki haberleri dolaylı olarak doğruladı.

Luk'un, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "(İsrail Savunma Bakanı Benny ) Gantz siyasetle uğraşırken, başbakan (Netanyahu) barış yapıyor." ifadesi dikkati çekti.

Bu mesajla Luk'un, Netanyahu'nun dün akşam Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek gizlice Veliaht Prens Bin Selman ile görüştüğü yönündeki haberleri dolaylı olarak yorumlandı.

Öte yandan İsrail basınında Netanyahu ve İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen'in Suudi Arabistan'a seyahat için kullandığı uçağın rotası paylaşıldı.

Haberde uçağın yerel saatle 17.00'de Tel Aviv'den hareket ettiği ve 5 saat sonra da tekrar İsrail'e döndüğü belirtildi.

İsrail basını, Netanyahu ve Cohen'in dün gizlice Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek Veliaht Prens Bin Selman ile görüştüğünü yazmıştı.

Görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da hazır bulunduğu belirtilirken, İsrail makamlarından habere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.

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