0553 313 94 23
impression

Netanyahu'dan Trump'a yaptırım teşekkürü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin İran’a yönelik yaptırımları konusunda 'cesur bir karar' aldığını belirterek "ABD Başkanı Trump'a bu cesur ve önemli kararından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:14
Netanyahu'dan Trump'a yaptırım teşekkürü

İsrail BaşbakanıBinyamin Netanyahu, partisi Likud'un grup toplantısında yaptığı konuşmada, bugün itibarıyla uygulamaya başlanan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci bölümünün başlaması münasebetiyle Başkan Donald Trump'a teşekkür etti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi sebebiyle bugünün "tarihi bir gün olduğunu" söyleyen Netanyahu, "ABD Başkanı Trump'a bu cesur ve önemli kararından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu kararın, istikrar ve barışın yanı sıra güvenliğe de katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'Başkan Trump yine yaptın'

Öte yandan İsrail Savunma BakanıAvigdor Liberman da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a uygulanmaya başlanan yaptırımdan dolayı Trump'a teşekkür ederek, "ABD, tek bir hareketle İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen'e yerleşmesine büyük darbe vurdu. Başkan Trump yine yaptın." cümlelerini kullanmıştı.

Yaptırım paketi 7 Ağustos'ta hayata geçirilmişti

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından bugün devreye girdi. Bugünden itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:14
  1. Donald Trump
  2. Binyamin Netanyahu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den küstah saldırı! Çok sayıda yaralı var
    1. İsrail'den küstah saldırı! Çok sayıda..
    2. Hakkari'nin yeni valisi İdris Akbıyık..
    3. Bozcaada'da, 3 bin 500 litre sahte..
    4. Denizli'de hırsızlar trafodaki bakır..
    5. ABD yine tehdit etti! 'Birçok yaptırım..
    6. İran yaptırımlarında Türkiye'ye..
    7. Salon bir anda buz kesti! Mike..
    8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
    9. Sakarya'da otomobilin çarptığı servis..
    10. BİM aktüel 9 Kasım ürünler kataloğunda..
    11. Edremit'te feci kaza! Yaralıları..
    12. Netanyahu'dan Trump'a yaptırım teşekkürü
    13. Düğmeye basıldı! Terör örgütüne..
    14. Komşunun uzattığı eli tutarak..
    15. Mehmet Aurelio: Allah'ın bana verdiği..
    16. Altının kilogramı 216 bin 500 liraya..
    17. İstanbul'da sahte ürünlere dev..
    18. Dünyada sadece 50 tane var! Tarsus'ta..
    19. Kurtulmuş'tan ambargo açıklaması:..
    20. Melisa, sarımsak ve alıç kalbe yararlı
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı