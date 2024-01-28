Netanyahu'dan tarihi 'Hitler' yalanı

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan uzun yıllar konuşulacak çarpıcı bir açıklama geldi.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davası sonucunda Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararına ilişkin konuşan Netanyahu, "Uluslararası Adalet Divanı’nın sahte soykırım davasını görmesi, Holocaust’tan ders alınmadığını gösteriyor." dedi.

Hitler kitabı yalanı

Gazze’de bulunduğunu iddia ettiği Hitler’in 'Kavgam' kitabının Arapçasını gösteren Netanyahu, "Yeni Naziler çocuklarını işte bunlarla eğitiyor. Yahudi devleti, Holocaust sonrası küllerinden doğarak Yahudileri korumak için kuruldu, kimse bunu bizden alamayacak." dedi.

"Eğer Hamas’ı yok etmezsek, bir sonraki katliam an meselesi"

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Netanyahu, "Eğer Hamas’ı yok etmezsek, bir sonraki katliam an meselesi. Mutlak zaferden başka şansımız yok. Kararlılığımızı ve kabiliyetlerimizi sorgulayanlar var, şüphe ve karamsarlık ekiyorlar, ancak, kazanacağız." şeklinde konuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti soykırım davası açtı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fiillerinin Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açmıştı.

Adalet Divanı, tedbir kararı verdi

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir kararı aldı. Mahkeme, İsrail'in "dosyanın reddi" talebini reddederek, soykırım davasının esastan görülmesine karar verdi.

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.