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Dünya Netanyahu'dan sinsi plan: Binlerce İsrailliyi silahlandırmaya hazırlanıyor! Resmen meydan okudu
Dünya

Netanyahu'dan sinsi plan: Binlerce İsrailliyi silahlandırmaya hazırlanıyor! Resmen meydan okudu

"Acil durum hizmeti sağlayanlar dahil binlerce İsrailli sivile, silah ruhsatı verilmesini sağlayacak ve bu süreci hızlandıracağız"

Yeniakit Publisher
2023-01-29 17:34:00 -
Netanyahu'dan sinsi plan: Binlerce İsrailliyi silahlandırmaya hazırlanıyor! Resmen meydan okudu

İsrail Başbakanı Binyamin Netnayahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında, binlerce İsraillinin silahlandırılmasının kolaylaştırılmasına yönelik bazı adımlar atacaklarını belirtti.

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İsrail hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırının ardından hükümetin atacağı adımlar hakkında bilgi verdi.

Dünkü Güvenlik Kabinesi oturumunda, güvenlik güçlerinin takviye edilmesi, saldırganlar ve destekçilerine ağır yaptırımlar getirilmesi kararının onaylandığını aktaran Netanyahu, "Acil durum hizmeti sağlayanlar dahil binlerce İsrailli sivile, silah ruhsatı verilmesini sağlayacak ve bu süreci hızlandıracağız." dedi.

İsrail'de gönüllü sağlık hizmetleri sağlayıcısı ZAKA'nın 3 bin mobil gönüllüsünün bulunduğunu kaydeden Netanyahu, bunların silahlandırılabileceğine işaret etti.

Netanyahu ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "güçlendirilmesi" için yakında yeni kararlar alacaklarını söyledi.

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