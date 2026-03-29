Netanyahu'dan işgal talimatı: Lübnan'ın güneyine "güvenlik bölgesi" darbesi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kuzey Komutanlığı’na yaptığı ziyarette savaşın seyrini değiştirecek açıklamalarda bulundu. Netanyahu, halihazırda Gazze’nin büyük bölümünü ve Suriye’nin güneyindeki tampon bölgeyi kontrol ettiklerini hatırlatarak, benzer bir askeri yapının Lübnan’ın güneyinde de kurulacağını duyurdu.

"HEDEFLERE ULAŞANA KADAR DURMAK YOK"

İran ve Hizbullah’a karşı üstünlük sağladıklarını savunan Netanyahu, "güvenlik bölgesi" stratejisiyle askeri varlığın artırılacağını vurguladı. Kuzey sınırındaki güvenliği kalıcı hale getirmekte kararlı olduklarını belirten İsrail Başbakanı, stratejik hedeflere ulaşılana kadar güç kullanımının şiddetlenerek süreceği mesajını verdi.

BİLANÇO KORKUTUCU: 1.2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

2 Mart’tan bu yana Beyrut dahil Lübnan’ın dört bir yanını vuran İsrail saldırılarında insani dram zirveye ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının 1.238’e, yaralı sayısının ise 3.543’e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 124 çocuk, 87 kadın ve görev başındaki 52 sağlık çalışanı bulunuyor.

HAYALET ŞEHİRLER VE GÖÇ DALGASI

Kara operasyonlarının genişlemesiyle birlikte Lübnan hükümeti acı tabloyu paylaştı: Saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişi sayısı 1 milyon 162 bini aştı. İsrail ordusunun hava ve denizden sürdürdüğü bombardıman, ülkenin güneyini adeta yaşanmaz hale getirdi.