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Gündem Netanyahu’dan flaş açıklama!
Gündem

Netanyahu’dan flaş açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 11:47:00 -
Netanyahu’dan flaş açıklama!

İsrail Başbakanlığı'ndan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrasında yapılan açıklamada, iki ülkenin bağlarının güçlendiği kaydedildi.

​İsrail Başbakanlığı dün New York'ta yapılan görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı;

“Başbakan, görüşmenin başında Cumhurbaşkanı'na ülkeler arasındaki bağların güçlendiğini söyledi. İki lider, İsrail-Türkiye ilişkilerini ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında geliştirmeye devam etme kararı aldı. Liderler, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları görüştü.

Başbakan Netanyahu, terör örgütlerinin İstanbul'daki İsrailli turistlere zarar verme yönündeki kötü niyetlerini boşa çıkararak hayat kurtaran güvenlik kuruluşları arasındaki verimli işbirliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İki lider karşılıklı olarak birbirlerini İsrail ve Türkiye'ye ziyarete davet ederken, bu ziyaretlerin koordineli bir şekilde yakın zamanda gerçekleşmesi konusunda mutabakata varıldı.”

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