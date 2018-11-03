Netanyahu'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi Arabistan'da istikrar devam etmeli, bizim için çok önemli

Siyonist İsrail Rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda sessizliğini bozdu ve "İstanbul'daki konsoloslukta yaşananlar korkunç ama Suudi Arabistan'ın da istikrarı devam etmeli." dedi.

Netanyahu, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Balkan İşbirliği Konseyi" için geldiği Bulgaristan'ın Varna kentinde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Konsey oturumunun ardından ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, "İstanbul'daki konsoloslukta yaşananlar korkunç. Ne gerekiyorsa usulüne uygun olarak yapılmalı. Aynı zamanda şuna da değinmek isterim ki Suudi Arabistan'da istikrarın devam etmesi hem bölge hem de dünyanın istikrarı açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, hem Suudi Arabistan'ın istikrarlı kalması hem de Kaşıkçı cinayeti ile ilgili gereken her şeyin yapılması için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.