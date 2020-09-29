Netanyahu'dan "Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir" iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı'na ait gizli silah deposunu gösterdiği ileri sürülen bir haritayı paylaşarak Beyrut'ta yeni bir patlamanın olabileceğini iddia etti.

Netanyahu Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesajla yaptığı hitapta, İran ve Lübnan Hizbullahı'nı hedef aldı.

Konuşmasının başında ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile 15 Eylül'de imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasına değinen Netanyahu, başka Arap ve Müslüman ülkelerin de İsrail ile barış anlaşması imzalayacağına inandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı temelinde Filistin yönetimiyle müzakereye hazır olduklarını dile getiren Netanyahu, Arap ülkelerinin Tel Aviv yönetimiyle vardığı ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının İsrail ile Filistin arasında barış sağlanmasını daha olası hale getireceğini öne sürdü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait gizli silah deposunu gösterdiği ileri sürülen bir haritayı ekrana taşıyan Netanyahu, şöyle devam etti:

"Beyrut Limanı'nda geçen ay korkunç bir patlamaya şahit olduk. Bir sonraki patlama burada (Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen silah deposunu gösteren harita) yaşanabilir. Beyrut'un Cenah Mahallesi'ndeki bu yerde Hizbullah'ın gizli bir silah deposu var. Cenah sakinleri hemen harekete geçmeli. Bunu protesto etmelisiniz çünkü burada patlama olursa bir başka trajedi yaşanabilir."

- "İran birkaç ay içinde nükleer bomba için gerekli zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacak"

Konuşmasının büyük kısmını İran'ı hedef alan açıklamalara ayıran Netanyahu, Arap ülkeleri ve İsrail'in Tahran yönetimine karşı yan yana durduğunu dile getirdi.

Netanyahu, İran'ın P5+1 ülkeleriyle 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek, "Bu ihlaller nedeniyle İran birkaç ay içinde 2 nükleer bomba için yeterli zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacak. İran'ın nükleer silaha sahip olmak istediği konusunda şüphe yok." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumu İran'a karşı durmaya çağıran Netanyahu, "Araplar ve İsrailliler hep birlikte İran'a karşı sert adımlar atılması çağrısı yapıyor. Araplar ve İsrailliler bu konuda anlaşıyorsa, diğerleri buna dikkat etmelidir." ifadelerini kullandı.















