  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Netanyahu'dan "başka ülkelerin İsrail'le normalleşme sürecine gireceği" iddiası
Aktüel

Netanyahu'dan "başka ülkelerin İsrail'le normalleşme sürecine gireceği" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-25 04:05:32 -
Netanyahu'dan "başka ülkelerin İsrail'le normalleşme sürecine gireceği" iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başka Arap ve İslam ülkelerinin beklenenden daha kısa sürede ülkesiyle normalleşme sürecine gireceğini iddia etti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'la Kudüs'te bir araya geldi. Netanyahu görüşme sırasında, "Bazı Arap ülkelerinin bu adımı attığını, bazılarının atmakta olduğunu görüyorsunuz. Tahmin ettiğimizden fazla ülkenin ve belki de beklediğimizden daha hızlı bir şekilde normalleşme sürecine gireceğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan The Jerusalem Post Gazetesi, ismini vermeyen bir kaynağa dayandırdığı haberde, Endonezya ve Umman'ın, İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı almaya yakın olduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Bu iki ülke, 1979’da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri olmuştu. Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi
Ekonomi

Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi

Kuzey Kore'nin ihtişama düşkün lideri Kim Jong-un'un yaptırımlar, doğal afetler ve son olarak koronavirüs salgını nedeniyle turizm tesisi, h..
İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı
Siyaset

İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı

CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, imar anlaşmazlıkları yüzünden İYİ Parti kontenjanından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Mansur ..
Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe
Gündem

Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe

Şırnak-Cizre'de terör örgütü PKK'nın çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında 5 sene sonra toprağa..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay