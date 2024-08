Netanyahu ve Zelenski'den skandal hamleler! İkisi de çizmeyi aştı

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Netanyahu ve Zelenski'nin yasa dışı faaliyetlerini ele aldı. Özçelik, Netanyahu'nun Gazze'de gerçekleştirdiği çocuk katliamlarını ve Zelenski'nin nükleer tesislere saldırarak Rusya'yı provoke ettiğini belirtti. Her iki liderin de ABD tarafından desteklendiğini ifade eden Özçelik, bu durumun uluslararası hukuku hiçe saydığını vurguladı. Özçelik, ABD'nin bu çılgınlıklara göz yumduğunu dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Netanyahu ve Zelenski…

İkisinin de yasa dışı işleri çok.

Biri hem yolsuzluk batağında hem katil…

Diğeri uyuşturucu bağımlısı…

Artı kaynağı belirsiz serveti…

ABD’nin klasik taktiği…

Zaafı olan yöneticileri sever.

Onları silah olarak kullanır.

İstediğini yaptırır.

Örnekleri o kadar çok ki.

NETENYAHU

İsrail Başbakanı Netanyahu.

Gazze’deki soykırımın mimarı.

Çocuk katliamına devam ediyor.

İki gün önce attırdığı bombalar…

4 günlük ikizleri öldürdü.

Gücü çocuklara yetiyor.

ABD ziyareti sonrası suikastlara başladı.

MOSSAD, CIA işbirliği devrede.

HAMAS lideri Haniyye…

Hizbullah’ın ikinci adamı Fuad Şükür…

Suç işlere devam ediyor.

Açıkça uluslararası hukuku çiğniyor.

ZELENSKİ

ABD ve NATO’nun aparatı.

Onları memnun etmek için ülkesini mahvetti.

Ekonomisi çöktü.

Askeri tesisleri dümdüz oldu.

Topraklarının önemli bir bölümünü kaybetti.

Netanyahu gibi o da çılgınlıklara başladı.

Rusya topraklarına girdi.

Nükleer tesisi bombaladı.

Gözünün iyice döndüğünün işareti.

ATEŞLE OYNUYORLAR

İkisi de çizmeyi aştılar.

Bunu ABD’li analistler de söylüyor.

Bu gidişin sonunun kötü olacağını görüyorlar.

ABD’yi uyarıyorlar.

İşin daha da vahimi şu:

Bu çılgınlıklar…

ABD ve AB’nin bilgisi dahilinde…

NATO’nun onayı ile yaptılar.

“Ayıyı dansa kaldırırsın.

Ama dansın ne zaman biteceğine o karar verir” derler.

Şu anda bu süreç yaşanıyor.

KURSK

Kursk’u 2. Dünya Savaşından anımsarız.

Dünyanın en sert tank savaşı yaşandı.

SSCB Hitler’in ordularını yendi.

Savaş Berlin’de bitti.

Zelenski Kursk’a saldırdı.

Önümüzdeki günler önemli.

Ukrayna askerleri nereye kadar çekilecek?

Kiev’e kadar mı, Odessa’ya kadar mı?

Bakalım bu saldırının sonu nerede bitecek?

PARA YAĞDIRIYOR

ABD ikisine de para yağdırıyor.

Ukrayna’ya yüz milyar doları aştı.

Zelenski doymak bilmiyor.

“Az verdin daha da ver” diyor.

Netanyahu da öyle.

Hatta ABD’ye rest çekiyor.

“Seni ben koruyorum” havasında.

İsrail katliam yaptıkça para geliyor.

En son 20 milyar dolar daha serbest bırakıldı.

F-15 alacaklarmış.

Para ABD toprakları dışına çıkmıyor.

ABD silah tekellerine gidiyor.

Onların verdiği silahlar…

Gazze’de çocukları, kadınları öldürüyor.

YIĞINAK KİM İÇİN?

Manzara özetle böyle…

ABD ve ortakları bölgeye yığınak yapıyor.

İran’ı gerekçe gösteriyorlar.

Onu durduracaklarını söylüyorlar.

Gerilimin büyümesini istemediklerini belirtiyorlar.

Gerilim istemiyorsan yapılacak iş basit.

İsrail’i durdur.

Ama bu işin arkasında bit yeniği var.

Bu kadar savaş gemisi ve uçak…

Yığılan gücün başka bir anlamı olmalı.

Bölge ülkelerine gözdağı veriliyor.

Buna Türkiye de dahil.

KİM KAZANIR?

11 aydır yaşananlar…

ABD’nin verdiği silahlar, mühimmatlar…

Onlarca milyar dolar…

Gazze’de savaş uçakları sonuç alamıyor.

Filistinliler kahramanca direniyor.

ABD’nin Vietnam savaşını anımsıyorum.

Hollywood’da yapılan filmleri düşünüyorum.

Önümüzdeki günlerde yine ihtiyaçları olacak.

Senaristlere şimdiden sipariş versinler.

Yenilginin üstü başka türlü örtülemez.

İzliyoruz…

Her an her şey olabilir…"