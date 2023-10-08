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Dünya Netanyahu, özel yetkili general atadı
Dünya

Netanyahu, özel yetkili general atadı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 19:57:00 -
Netanyahu, özel yetkili general atadı

Anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, emekli general Gal Hirsch'i Gazze Şeridi ve çevresindeki esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu olarak atadı. Hirsch'in talimatlarına tüm bakanlıklar uyacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, emekli general Gal Hirsch'i Gazze Şeridi ve çevresindeki esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu olarak atadığı bildirildi.

Tüm bakanlıklar emirlerine tabi olacak

Başbakan Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, emekli general Hirsch'in esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu olarak atandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca bu konuda tüm bakanlıkların Hirsch'in talimatlarına tabi olacağı aktarıldı.

Savaş hali ilan etti

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar sınırdaki geçiş noktasını aşarak bölgedeki İsrailli yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.
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İsrail basınında Hamas'ın saldırılarında şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bine ulaştığı duyurulmuştu.

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