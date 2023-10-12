Netanyahu oğlunu Hamas'la savaşa mı gönderdi? Konuya ilişkin açıklama geldi

Hassam'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonuna karşı ABD'nin de desteğini alan İsrail, Gazze'ye günlerdir bomba yağdırıyor.

Kadın ve çocuklar da olmak üzere sivilleri göz göre göre katleden, fosfor bombası kullanarak insanlık suçu işleyen İsrail'in vahşetine dünya sessiz kalırken; Başbakan Binyamin Netanyahu'yu kahraman göstermek ve yaşanan vahşeti perdelemek isteyenler bir iddia ortaya attı.

'Netanyahu oğlunu savaşa gönderiyor' iddiası

Gazze'ye yönelik bombardımanın görüntülerini paylaşarak aşağılaşan Netanyahu'nun, oğlunu Hamas'la savaşa gönderdiğine dair bir haber sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Netanyahu’nun oğlu Avner ile vedalaşırken çekilen ve bugün dolaşıma sokulan fotoğrafın 9 yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, "İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Hamas'la savaşmaya gönderdiği oğluyla vedalaşıyor" iddiası doğru değildir.

İddiaya konu fotoğraf, Netenyahu'nun küçük oğlu Avner'in 2014 yılında askere giderken ailesiyle vedalaştığı sırada çekilmiştir. Fotoğrafın Hamas ile İsrail arasında son dönemde yaşanan çatışmalarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."