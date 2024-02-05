Netanyahu ile Biden kavgaya tutuştu! 'Size ihtiyacımız yok'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in saldırılarından kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının kaydederek, "Her anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz" dedi.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları her geçen gün artarak devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’deki saldırılara ilişkin Netanyahu’nun kabine toplantısında yaptığı açıklamalarını yayınladı.

''ABD'YE İHTİYACIMIZ YOK''

Açıklamada, Biden yönetiminin İsrail’e “silah, uluslararası kurumlar ve bölgeye güç gönderilmesi gibi konulardaki desteğini takdir ettiğini” belirten Netanyahu, aralarında “anlaşmazlık olduğu ancak bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını” kaydetti.

Netanyahu, ABD ve uluslararası toplumla ilişkilerde herhangi bir desteğe ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, “Hamas’ı ortadan kaldırmanın” da esas amaçları olduğunu aktardı.

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NETANYAHU'DAN YENİ KATLİAM SİNYALİ

“Şu ana kadar Hamas’ın 24 taburundan 17’sini imha ettiklerini” iddia eden Netanyahu, “Geri kalan taburların çoğu (Gazze’nin) güney şeridi ve Refah’ta, onlarla ilgileneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail güçlerinin Gazze’nin kuzey ve orta kesimlerinde “agresif baskınlar” yaptığını ve bölgenin “askerden arındırılması gerektiğini” de savundu.

''HER ANLAŞMAYI HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMEYECEĞİZ''

Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasına dair çalışmalarının devam ettiğini belirten Netanyahu, “Güvenlik kabinesinde de vurguladığım gibi, (Hamas ile esir takasına ilişkin) her anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nı (UNRWA) da hedef alarak, kurumun yerine başka yapıların getirilmesi sürecini başlatmanın zamanı geldiğini öne sürdü.