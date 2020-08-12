Netanyahu Beyrut'taki patlamayı fırsata çevirmek istiyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'e kafa tutan grup olarak bölgede öne çıkan Hizbullah'ı Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya benzer bir patlamaya davetiye çıkarmakla suçladı.
Hizbullah'ı İsrail ile bir kriz çıkartmaya çalışmakla suçlayan Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamaya benzer bir patlamaya davetiye çıkardığını iddia etti.
171 Lübnanlı patlamada hayatını kaybetti
Beyrut Limanı'ndaki patlamada 171 kişi ölürken yaklaşık 6 bin kişinin yaralandı.