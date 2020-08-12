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Dünya

Netanyahu Beyrut'taki patlamayı fırsata çevirmek istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'e kafa tutan grup olarak bölgede öne çıkan Hizbullah'ı Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya benzer bir patlamaya davetiye çıkarmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 02:16:00 -
Netanyahu Beyrut'taki patlamayı fırsata çevirmek istiyor

Hizbullah'ı İsrail ile bir kriz çıkartmaya çalışmakla suçlayan Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamaya benzer bir patlamaya davetiye çıkardığını iddia etti.

171 Lübnanlı patlamada hayatını kaybetti

Beyrut Limanı'ndaki patlamada 171 kişi ölürken yaklaşık 6 bin kişinin yaralandı.

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