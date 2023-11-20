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Gündem Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Graham'a şikayet edip Türkiye Hamas'ı destekliyor, bizi terörist devlet olarak adlandırıyor dedi
Gündem

Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Graham'a şikayet edip Türkiye Hamas'ı destekliyor, bizi terörist devlet olarak adlandırıyor dedi

Yeniakit Publisher
2023-11-20 23:18:00 - 2023-11-20 23:50:22
Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Graham'a şikayet edip Türkiye Hamas'ı destekliyor, bizi terörist devlet olarak adlandırıyor dedi

Bebek katili Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerikalı Evanjelist Franklin Graham'a resmen şikayet etti!

Bebek katili Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Amerikalı Evanjelist Franklin Graham'a şikayet etti. Netanyahu, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Hamas'ı destekliyor ve bizi terörist devlet olarak adlandırıyor' diye konuştu.

Netanyahu, Gazze'ye yönelik katliam saldırılarının gölgesinde Amerikalı Evanjelist Franklin Graham ile görüştü. Sivillere yönelik soykırım saldırılarını meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Graham'a şikayet etti. Netanyahu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Hamas'ı destekliyor ve bizi terörist devlet olarak adlandırıyor" diye konuştu.

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