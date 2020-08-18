Netanyahu BAE'yi "ileri demokrasi" olarak nitelendirdiği paylaşımını sildi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, monarşi ile yönetilen Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) "ileri demokrasi" olarak nitelendirdiği görüntülü mesajını Twitter hesabından paylaştıktan kısa süre sonra kaldırdı.

Netanyahu, Sky News Arapça kanalına verdiği röportajda, İsrail ile BAE arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için varılan anlaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu anlaşmanın bölgesel barışa ne tür bir katkısı olacağı yönündeki soruya Netanyahu, "Anlaşma İsrail ve BAE'yi birbirine bağlayacak. İkisinde de (İsrail ve BAE) gelişmiş demokrasi var ve her ikisinin toplumları da gelişmiş." diye cevapladı.

Netanyahu, İngilizce olarak verdiği röportajın videosunu İbranice alt yazılı olarak Twitter hesabından paylaştıktan kısa süre sonra sildi.

Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun söz konusu tweeti, monarşi ile yönetilen BAE'yi "ileri demokrasi" olarak nitelendirmesinden dolayı sildiğini yazdı.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve Avrupa Parlamentosu raporlarına göre BAE, ifade özgürlüğü ve demokratik reform talebinde bulunanlara yönelik baskıcı siyaseti nedeniyle bu konuda sınıfta kalmış bir ülke.

İnsan hakları örgütü Freedom House'un raporuna göre, BAE, özgür olmayan ülkeler arasında yer alıyor ve bu konuda 100 ülke arasında 17. sırada bulunuyor.