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Dünya Netanyahu 2 bin Etiyopyalı Yahudi’yi İsrail’e getirmeyi planlıyor
Dünya

Netanyahu 2 bin Etiyopyalı Yahudi’yi İsrail’e getirmeyi planlıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sözde Yahudi dönüş kanunu çerçevesinde Etiyopyalı 2 bin Yahudi’yi ülkeye getirmeyi planladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 21:14:00 -
Netanyahu 2 bin Etiyopyalı Yahudi’yi İsrail’e getirmeyi planlıyor

İsrail Başbakanı'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Etiyopyalı mevkidaşı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü. Toplantıda bölgesel gelişimlerinin yanı sıra Etiyopyalı Yahudiler konusu da tartışıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun Etiyopya'nın ve Gondar'ın başkenti Addis Ababa kentlerinde yaşayan 2 bin Falaşa Yahudisini İsrail'e getirme planından bahsettiği, Ahmed'in buna karşı çıkmadığı ve durumu  iki ülke arasındaki "güçlü" ilişkinin bir parçası olarak gördüğü kaydedildi.. .

Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki tarımsal işbirliğinin güçlendirilmesinin de ele alındığı açıklamada, İsrail'in Etiyopya'ya yardımının devam edeceği belirtildi.

İsrail'de Etiyopya kökenli Yahudilerin sayısı 140 bini aşıyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80.000 Etiyopyalı Yahudi İsrail'e göç etti. Uzun yıllar kapalı bir şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, geç dönemde İsrail dini otoriteleri tarafından tanındı.

Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca'da "sürgünler" veya "yabancılar" için aşağılayıcı bir kelime olan "Falaşa" veya "Beta İsrail" olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, son yıllarda ırkçılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle İsrail'de de gösteriler düzenlediler. 

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