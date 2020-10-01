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Aktüel Neslihan hemşirenin en zor yoğun bakım nöbeti
Aktüel

Neslihan hemşirenin en zor yoğun bakım nöbeti

Kayseri Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Neslihan Ünal, yapay akciğer cihazına bağlı şekilde yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören eşinin başında meslek hayatının en zor nöbetini tutuyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:49:00 -
Neslihan hemşirenin en zor yoğun bakım nöbeti

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubede görevli eşi Savaş Ünal’ın 26 gündür yoğun bakım ünitesinde süren Kovid-19 ile savaşına birebir şahitlik eden Neslihan Ünal, “Eşim 43 yaşında, hiçbir kronik hastalığı yok, sigara kullanımı hiç yok. Maske kullanımına ve sosyal mesafeye çok dikkat eden birisiydi. Burası bizim üçüncü yoğun bakımımız" sözleriyle herkesi tedbirlere uymaya davet etti.

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