Neslihan hemşirenin en zor yoğun bakım nöbeti

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubede görevli eşi Savaş Ünal’ın 26 gündür yoğun bakım ünitesinde süren Kovid-19 ile savaşına birebir şahitlik eden Neslihan Ünal, “Eşim 43 yaşında, hiçbir kronik hastalığı yok, sigara kullanımı hiç yok. Maske kullanımına ve sosyal mesafeye çok dikkat eden birisiydi. Burası bizim üçüncü yoğun bakımımız" sözleriyle herkesi tedbirlere uymaya davet etti.