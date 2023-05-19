Nesli tükenmiş sanılıyordu! 18 ilde aranıyor... Öldürene 1 milyon TL ceza

Felidae ailesinin dünyadaki 36 adet kedi türü içerisinde en geniş yayılışa sahip olan kedi türü olan Pars türünün alt türlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı , Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapanla görüntülendi. İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ormanlarda 1975 yılına kadar dağılım gösterdiği bilinen, canlı kaydı alınmamış olan Anadolu parsına ait ilk resmi kayıt niteliğindeki görüntü ve fotoğraflar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğindeki proje çerçevesinde, Batı Akdeniz'de 25 Ağustos 2019'da elde edildi.

Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal Anadolu Parsının tarih, kültür ve biyo çeşitlilik açısından değerli bir yaban hayvanı olduğunu belirterek “1965 yıllardan sonra ülkemizde yok olduğu biliniyordu fakat 2019 yılında koruma amaçlı yapılan Tarım Orman Bakanlığı tarafından kurulan fotokapanlara takıldı ve ardından bu çalışmaya biz doğal DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ve ISUBU iş birliğinde başlandı ve o günden itibaren geçen yaklaşık 4 yıl süre içerisinde bu tür ülkemizde şu anda takip ediliyor, araştırılıyor bununla alakalı fotokapan yöntemi kullanılıyor ve türün yarışı hakkında sürekli veri sağlanıyor. Bu veriler de yine var Tarım Orman Bakanlığı DKMK 6. Bölge Müdürlüğünde ve üniversitemizde şu anda saklı halde bulunuyor” dedi.

18 ilde Anadolu Parsı aranacak

Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa gibi birçok illerde Anadolu parsının fotokapanlarla aranacağını açıklayan Ünal “Özellikle daha çok dişi birey, yavru birey aileleri araştıracağız ve bulduğunuz bireyleri inşallah yarış haritalarını tespit edeceğiz bunu haritalar işleyeceğiz ve yaptığımız bu çalışmada bu türün ülkemizde korunması, geliştirilmesi için elimizden geldiğince bütün çalışmaları yapıp elde edilen bütün veriler Tarım Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK'la paylaşacağız, aynı zamanda da elde ettiğimiz veriler tür eylem planı için çok önemli veriler olacak ham veriler olarak olacak ve sonra bunlar tabi genel olarak işlenecek” şeklinde konuştu. Projenin 36 ay süreceğini belirten Ünal “TÜBİTAK tarafından nakdi destek alıyoruz yine Tarım Orman Bakanlığıyla işbirliği içerisinde yürütülen bir proje. Bursa Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve yurtiçi kuruluş olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi desteğiyle ve Türkiye’nin bu konuda çalışan uzman hocalarımızla birlikte araştırmalar yürüteceğiz”dedi.

“1 milyon TL bir ceza büyük bir cezaları var”

Anadolu Parsının avlanmasının yasak olduğunu belirten Ünal, “Şu anda Türkiye'de sayısının işte 10’dan fazla olmadığını bile düşünebiliriz böylesi nadir bir türün avlanması insanlar tarafından vurulması tabi büyük bir problem olur büyük bir sorun olur. Tarım Orman Bakanlığı tarafından verilen 1 milyon TL gibi büyük bir cezası var. Bu yüzden ülkemizin tarihi, kültürel bir türünü avlamak yerine millet olarak, ülke olarak korumamız lazım. Bize ait bir türümüz Anadolu parsı adı üstünde Anadolu’muzun çok değerli bir türü koruyalım, geliştirelim gören olursa lütfen bizlere bildirsin. Tarım Orman Bakanlığına bildirsin ve bizi bilgi sahibi yapsın bizler de bu türü korunması için elimizden geleni yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.