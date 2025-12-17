  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Nesli tükenmek üzere olan o hayvan Artvin’de görüldü
Yerel

Nesli tükenmek üzere olan o hayvan Artvin’de görüldü

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Artvin’in Şavşat ilçesinde koruma altındaki olan Kafkas semenderi görüntülendi.

Dünyada sınırlı bölgelerde yaşayan, Türkiye’de ise yalnızca Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görülen ve Uluslararası Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan Kafkas semenderi, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Meşeli köyünde görüntülendi. Doğa gözlemcisi Turgay Demir tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, nadir türler arasında yer alan Kafkas semenderinin farklı ve dikkat çekici renk tonları ön plana çıktı. Doğal yaşam alanında görüntülenen semender, kısa sürede bölge yeniden yaşam alanına döndü.

İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı
İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

Gündem

İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

Klasik CHP zihniyeti! Depremzedeler için gönderilen konteynerleri hayvan barınağı yaptılar
Klasik CHP zihniyeti! Depremzedeler için gönderilen konteynerleri hayvan barınağı yaptılar

Gündem

Klasik CHP zihniyeti! Depremzedeler için gönderilen konteynerleri hayvan barınağı yaptılar

Kırsalda yeni dönem başladı! Hayvancılık desteklerinde teslimatlar hızlandı
Kırsalda yeni dönem başladı! Hayvancılık desteklerinde teslimatlar hızlandı

Ekonomi

Kırsalda yeni dönem başladı! Hayvancılık desteklerinde teslimatlar hızlandı

Evcil hayvan sahipleri dikkat! Son tarih 31 Aralık
Evcil hayvan sahipleri dikkat! Son tarih 31 Aralık

Aktüel

Evcil hayvan sahipleri dikkat! Son tarih 31 Aralık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23