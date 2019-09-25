Neşet Ertaş unutulmadı! Neşet Ertaş kimdir?

'Bozkırın tezenesi'olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 7. yılında unutulmadı. Peki, Neşet Ertaş kimdir?

Bozlak ustası halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılı dolayısıyla Kırşehir'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Kent merkezindeki Bağbaşı Mezarlığı'nda yapılan törende, Ertaş için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen törende, protokol üyeleri ve sevenleri, Neşet Ertaş'ın kabrine karanfiller bıraktı.

Neşet Ertaş,1938 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde Abdallar köyünde dünyaya geldi. Babası saz ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne hanımdır. 7 kardeşi olan Neşet Ertaş ailenin ikinci çocuğudur. Çocukluğunda 8 sene boyunca Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Keskin, Yerköy, Kayseri ve Yozgat bölgelerini gezdi. Bu yüzden okula gidemedi. Babası Muharrem Ertaş Orta Anadolu Abdal Müziği geleneğinin büyük ustalarındandır.

Neşet Ertaş, 5-6 yaşlarındayken önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrendi. Gittiği düğünlerde babasına kemanla eşlik etti. Aile geçimlerini bu şekilde kazanıyordu. 14 yaşında gittiği İstanbul‘da çeşitli işler yaptı. 1957 yılında Şençalar Plak tarafından ilk plağı çıkartıldı. “Neden garip garip ötersin bülbül” türküsü plak olunca Neşet Ertaş efsanesi başladı. Ertaş bu dönemde Beyoğlu’nda da bir gazinoda sahne almaktadır.

2 yıl boyunca İstanbul’da çalışan Ertaş, daha sonra Ankara’ya gelerek burada sahne almaya başladı. Ankara’da çalıştığı gazinoda Leyla isminde bir kızla tanışarak evlendi. Bu evlilikten Döne, Canan adında iki kız ve Hüseyin adında bir erkek çocukları oldu. Öte yandan Babası Muharrem Ertaş, Neşet'in bu evliliğine şiddetle karşı çıkmıştır.

1962 yılında İzmir Narlıdere’de askerliğini yaptı. Askerlik dönüşünde Leyla Ertaş ile süren 7 yıllık evliliğini bitirdi. 1978'de alkol ve sigara kullanımından dolayı parmakları felç oldu. Müzisyenlikten başka mesleği olmadığı için de işsiz kaldı. Tedavi olacak parayı bulamayan Neşet Ertaş, çareyi 1979’da Almanya’da yaşayan kardeşinin yanına gitmekte buldu.

Tedavisini orada yaptırdı. 3 çocuğunu da yanına alarak mesleğine burada yeniden başladı. Çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı uzun bir zaman Almanya’da kalan ünlü sanatçı, 2000 yılında İstanbul’da verdiği konserle sahne hayatına geri döndü.

Öte yandan Ertaş, kendisine ait türkülerin son kıtalarında “GARİP” mahlasını kullanmaktadır. Ertaş, sazı ile hiç bir sanatçıya eşlik etmedi, sadece tek olarak çalıp söylemeyi tercih etti.

Süleyman Demirel zamanında devlet sanatçılığı teklif edildiğinde, ''Devlet sanatçısı olmak ayrımcılığa yol açar, ben halkın sanatçısı kalmayı tercih ederim'' diyerek bu ünvanı ve devletten para almayı reddetti.

UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Neşet Ertaş, 25 Nisan 2011 tarihinde İTÜ Devlet konservatuarı tarafından fahri doktora ödülüne layık görüldü. Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir’de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle 74 yaşında yaşamını yitirdi. Neşet Ertaş’ın adı Kırşehir’deki caddelere ve okullara verilmiştir. Ayrıca babası Muharrem Ertaş’la birlikte bir de anıtı bulunmaktadır.