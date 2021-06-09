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Gündem Neşe Nur Akkaya kimdir? Neşe Nur Akkaya neden saldırıya uğradı?
Gündem

Neşe Nur Akkaya kimdir? Neşe Nur Akkaya neden saldırıya uğradı?

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda uğradığı saldırı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. Neşe Nur Akkaya'nın sözlü ve fiziksel saldırıya uğraması gündemde ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında. Gelişmenin ardından Neşe Nur Akkaya kimdir? Neşe Nur Akkaya neden saldırıya uğradı? soruları merak ediliyor. İşte Neşe Nur Akkaya hakkında merak edilen son gelişmeler...

Yeniakit Publisher
2021-06-09 01:21:00 -
Neşe Nur Akkaya kimdir? Neşe Nur Akkaya neden saldırıya uğradı?

Sırf başörtülü olduğu için saldırıya uğrayan İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya, İstanbul Nişantaşı'nda oturduğu parkta, Eray Çakın isimli şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Neşe Nur Akkaya'ya birçok isim destek verirken Neşe Nur Akkaya'nın kim olduğu merak kazandı.

Neşe Nur Akkaya neden saldırıya uğradı?

Dün öğlen saatlerinde İstanbul Nişantaşı’nda bulunan Mıstık Parkı’nda araştırma görevlisi başörtülü genç bayana alçak bir saldırıda bulunuldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya, kız arkadaşıyla Nişantaşı Mıstık Parkı’nda oturduğu esnada Eray Çakın isimli şahıs tarafından önce sözlü tacize uğradı.

Genç kızların yanına gelen Eray Çakın’ın, “Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa’ya gidip oturun” dediği öğrenildi.

Saldırgana tepki gösteren Akkaya, “Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin.” diyerek tepki gösterdi. Saldırgan Eray Çakın elindeki termosu Neşe Nur Akkaya’ya vurup art arda yumruk attı. Akkaya aldığı darbelerle yere düşüp yığıldı.

Neşe Nur Akkaya kimdir?

Neşe Nur Akkaya'nın Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birinde akademik personel olarak görev aldığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eray Çakın adlı kişi tarafından başörtülü olduğu için nefret şiddetine maruz kalan Neşe Nur Akkaya'ya destek olacaklarını söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yanık, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." ifadelerini kullandı.

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