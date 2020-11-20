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Yaşam Neşe Karaböcek kimdir? Neşe Karaböcek sağ mı?
Yaşam

Neşe Karaböcek kimdir? Neşe Karaböcek sağ mı?

Sanatçı Neşe Karaböcek öldü mü? sorusu Neşe Karaböcük’in en çok arananlar listesinde yer alması nedeniyle merak edilmekte. Sanatçı Neşe Karaböcek’in koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası Neşe Karaböcek öldü mü? sorusu sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:57:00 - 2020-11-20 14:58:49
Neşe Karaböcek kimdir? Neşe Karaböcek sağ mı?

Sanatçı Neşe Karaböcek'in korona sebebiyle vefat kaybettiği haberleri sosyal medyada yayılınca Neşe Karaböcek öldü mü? sorusu gündem oldu. Gazeteci eşi Tevfik Yener'in sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Neşe Karaböcek, ölüm haberini ortaya atanlara isyan etti.

Neşe Karaböcük yaptığı açıklamada "Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" dedi.

Neşe Karaböcek kimdir, nerelidir?

Asıl adı Neşecan Göktürk olan ve henüz 5 yaşında "Karaböcek" piyesinde oynarken İsmet İnönü'den, Karaböcek soyadını alan "Orta Şark'ın Altın Bülbülü" unvanlı sanatçı, babasının demiryollarındaki görevi nedeniyle 1947 yılında İstanbul'da doğdu. Neşe Karaböcek ilk evliliğini Elenor Plak'ın kurucusu, yapımcı ve müzisyen Atilla Alpsakarya ile yaptı. Bu evlilikten Alper adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi.

Atilla Alpsakarya'nın 1974' te Neşe Karaböcek'ten ayrılıp (12 Eylül 1975) baldızı Gülden Karaböcek'le evlenmesi uzun süre magazin basınını meşgul etti. Bu evlilik yüzünden Neşe ve Gülden Karaböcek kardeşlerin arası açıldı. Neşe Karaböcek 1975 tarihinde gazeteci Tevfik Yener ile evlendi. Bu evlilikten de Hasan adını verdiği bir oğlu daha oldu.

Hemen hemen her tür müziği denemiş ve sayısız 45'lik plak, LP ve kaset/CD doldurmuştur. Ayrıca 11 sinema filminin başrolünde oynamıştır. İlk büyük çıkışını 1968 yılında "Artık Sevmeyeceğim" adlı 45'liği ile yakalamış ve 90'lı yılların ortalarına kadar ismini zirvede tutmayı başarabilen sanatçılardan biri olmuştur. 

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