Bu kek 90’lıların... Islak Kek (Kuntakinte): Yeni değil ama klasik kek formundan uzak! Peki, Islak kek aynı mı?

Günümüzde daha yaygın olarak tercih edilen ıslak kek tariflerinde, sos kekten bağımsız olarak ocak üzerinde süt, şeker ve kakao ile pişirilerek hazırlanır. Kek fırında pişerken hazırlanan bu sıcak sos, kek fırından çıkar çıkmaz üzerine döküldüğünde ısı farkıyla birlikte kekin en derin gözeneklerine kadar çekilir. Bu yöntem sayesinde kekin sadece üst kısmı değil, her noktası eşit derecede nemli kalır ve ortaya süngerimsi ama sulu bir doku çıkar. Bazı tariflerde bu sosa eklenen bitter çikolata parçaları, kekin parlaklığını artırırken lezzetini de bir üst seviyeye taşır. Sosun pişirilmesi, hem şekerin tamamen çözünmesini sağlar hem de keki daha uzun süre taze tutan bir parlaklık kazandırır. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, kekin sosu en iyi şekilde çekebilmesi için pişme derecesi ve gözenek yapısı hayati bir önem taşır. Sosu dökmeden önce kekin her yerine kürdanla sık delikler açmak, özellikle yoğun kıvamlı Kunta Kinte sosunun aşağılara inmesi için gerekli bir adımdır. Eğer kek çok fazla pişer ve kurursa sosu çekmekte zorlanabilir; bu yüzden kekin içinin hafif nemli kaldığı o anı yakalamak profesyonel bir mutfak kuralıdır. Doğru gözenek yapısı, sosun kek lifleri arasında hapsolmasını sağlayarak yeme esnasında o meşhur "ıslaklık" hissinin homojen dağılmasını garanti eder. Bu aşamada acele etmemek ve kekin sosu yavaşça emmesine izin vermek, lezzetin oturması adına kritik bir sabır testidir. lezzet'com'a göre; Gerek Kunta Kinte keki gerekse modern ıslak kek olsun, her iki tarifin de en lezzetli hali üzerinden en az birkaç saat geçtikten sonradır. Sosu dökülen kekin oda sıcaklığında dinlenmesi, sosun kek dokusuyla tamamen bütünleşmesine ve aromaların birbirine geçmesine olanak tanır. Servis esnasında üzerine serpilecek Hindistan cevizi veya Antep fıstığı, kekin yoğun koyu rengiyle harika bir kontrast oluşturarak görsel şıklığı tamamlar. Kekinizi buzdolabında saklamak yerine oda ısısında muhafaza etmek, sosun o ipeksi yumuşaklığını kaybetmesini önleyen en önemli profesyonel ipuçlarından biridir. Tam kıvamında, her yeri eşit derecede ıslanmış ve buram buram kakao kokan dilimleriniz artık en keyifli çay saatlerine eşlik etmeye hazırdır.