Bu kek 90’lıların... Islak Kek (Kuntakinte): Yeni değil ama klasik kek formundan uzak! Peki, Islak kek aynı mı?
90'lı yılların vazgeçilmez lezzeti olan Kunta Kinte tarifine mutlaka soflaranızda yer açmalısınız...
Geleneksel ev mutfağının baş tacı olan kakaolu kekler, zaman içinde farklı isimler ve hazırlama teknikleriyle evrimleşerek günümüzdeki modern formuna kavuştu. Kunta Kinte keki, ismini 70'li ve 80'li yılların popüler kültüründen alırken, sosun kek harcından ayrılması esasına dayanan o meşhur "ekonomik ve pratik" yapısıyla hafızalara kazındı. Islak kek ile benzerlikler taşıyan bu kek bol kakaolu ve nemli yapısıyla biliniyor. Peki, Kunta Kinte keki ile ıslak kek aynı mı?
Kunta Kinte kekini klasik ıslak kekten ayıran en temel özellik, sosun ayrı bir tencerede pişirilmek yerine kekin kendi hamur karışımından elde edilmesidir. Şeker, süt, sıvı yağ ve kakaonun iyice çırpılmasının ardından, henüz içine un ve yumurta girmeden bu karışımdan bir bardak kenara ayrılması bu tarifin imza aşamasıdır. Pişen sıcak kekin üzerine dökülen bu "çiğ" karışım, kekin içine tam olarak nüfuz etmez; bunun yerine üstte daha yoğun, ıslak ve kakaolu bir katman oluşturur. Bu yöntem, keki yerken ağızda o meşhur yoğun ve macunsu tadın kalmasını sağlayarak nostaljik bir lezzet deneyimi sunar. Eski usul mutfakların en pratik çözümü olan bu teknik, az malzemeyle maksimum lezzet almanın en klasik yoludur. Lezzet katıyor mu? Mutfaklarımızın en sevilen tatlılarından biri olan Kunta Kinte keki özellikle 90'lı yıllarda çocukluk yaşayanların ve geleneksel tarif tutkunları arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.
Günümüzde daha yaygın olarak tercih edilen ıslak kek tariflerinde, sos kekten bağımsız olarak ocak üzerinde süt, şeker ve kakao ile pişirilerek hazırlanır. Kek fırında pişerken hazırlanan bu sıcak sos, kek fırından çıkar çıkmaz üzerine döküldüğünde ısı farkıyla birlikte kekin en derin gözeneklerine kadar çekilir. Bu yöntem sayesinde kekin sadece üst kısmı değil, her noktası eşit derecede nemli kalır ve ortaya süngerimsi ama sulu bir doku çıkar. Bazı tariflerde bu sosa eklenen bitter çikolata parçaları, kekin parlaklığını artırırken lezzetini de bir üst seviyeye taşır. Sosun pişirilmesi, hem şekerin tamamen çözünmesini sağlar hem de keki daha uzun süre taze tutan bir parlaklık kazandırır. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, kekin sosu en iyi şekilde çekebilmesi için pişme derecesi ve gözenek yapısı hayati bir önem taşır. Sosu dökmeden önce kekin her yerine kürdanla sık delikler açmak, özellikle yoğun kıvamlı Kunta Kinte sosunun aşağılara inmesi için gerekli bir adımdır. Eğer kek çok fazla pişer ve kurursa sosu çekmekte zorlanabilir; bu yüzden kekin içinin hafif nemli kaldığı o anı yakalamak profesyonel bir mutfak kuralıdır. Doğru gözenek yapısı, sosun kek lifleri arasında hapsolmasını sağlayarak yeme esnasında o meşhur "ıslaklık" hissinin homojen dağılmasını garanti eder. Bu aşamada acele etmemek ve kekin sosu yavaşça emmesine izin vermek, lezzetin oturması adına kritik bir sabır testidir. lezzet'com'a göre; Gerek Kunta Kinte keki gerekse modern ıslak kek olsun, her iki tarifin de en lezzetli hali üzerinden en az birkaç saat geçtikten sonradır. Sosu dökülen kekin oda sıcaklığında dinlenmesi, sosun kek dokusuyla tamamen bütünleşmesine ve aromaların birbirine geçmesine olanak tanır. Servis esnasında üzerine serpilecek Hindistan cevizi veya Antep fıstığı, kekin yoğun koyu rengiyle harika bir kontrast oluşturarak görsel şıklığı tamamlar. Kekinizi buzdolabında saklamak yerine oda ısısında muhafaza etmek, sosun o ipeksi yumuşaklığını kaybetmesini önleyen en önemli profesyonel ipuçlarından biridir. Tam kıvamında, her yeri eşit derecede ıslanmış ve buram buram kakao kokan dilimleriniz artık en keyifli çay saatlerine eşlik etmeye hazırdır.
Islak Kek (Kuntakinte) Tarifi İçin Malzemeler; Keki için- 3 yumurta. 1 su bardağı şeker. 1 su bardağı süt. 2/3 su bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı kakao. 1 paket vanilya. 3 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu. Sosu için: 1 su bardağı süt. 1 su bardağı şeker. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı kakao. Islak Kek (Kuntakinte) Tarifi Nasıl Yapılır? Şeker ve yumurtayı krema kıvamına gelene kadar çırpın. (yaklaşık 8-10 dk) Sıvı yağı ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin. Kakao, vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyerek çırpın. Hamuru yağlanmış kare borcama dökün,170 derece fırında içi pişene kadar pişirin. Kek fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın. Sosu için tüm malzemeleri ocakta pişirin. Keki dilimleyin,dilimlenmiş kekin üzerine sosu dökün.Sosu dökerken kekin sıcak olmamasına dikkat edin. Yoksa sos pişecek ve kekiniz ıslak olmayacaktır. Üzerini hindistan cevizi ile süsleyerek servis yapın.Afiyet olsun.
