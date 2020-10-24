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Kadın - Aile Nescafe nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Nescafe nasıl yapılır?

Nescafe tarifi | Nescafe bir kahve türü değil bir markadır. Ancak bu markayla anıldığı için granül kahveden bahsedilirken Nescafe ismi söyleniyor. Peki, sütlü köpüklü Nescafe nasıl hazırlanır? | Granül kahveden latte nasıl yapılır? | Granül kahve hazırlamanın püf noktası.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:31:00 -
Nescafe nasıl yapılır?

Nescafe granül kahveden söz edilirken kullanılıyor. Ancak Nescafe bir kahve çeşidi değil bir markanın ismidir. Nescafe ifadesiyle anlatılmak istenen ise granül kahvedir. Granül kahveyi sade, sütlü ya da kremalı olarak tüketebilirsiniz. Evde bol köpüklü granül kahve hazırlamak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini, kahve hazırlamak için hangi ekipmanların şart olduğunu araştırıyor. Nescafe nasıl yapılır? | Köpüklü Nescafe tarifi.

Nescafe nasıl yapılır?

Lezzetli bir granül kahve hazırlamak için öncelikle suyu ısıtın. Su ısınırken kahveyi bardağı ekleyin. Sert kahve içmek istiyorsanız 1 tatlı kaşığı, yumuşak içimli bir kahve içinse 2 çay kaşığı kahve yeterlidir. Musluk suyu değil içme suyu kullanmanız daha iyi olacaktır. Kaynattığınız suyu bardağa yavaş yavaş kahveyi karıştırarak ekleyin. Kahvenizi yumuşak içimli içmek istiyorsanız az miktarda süt ya da krema ilave edebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı grünül kahveye 1 çay kaşığı krema / süt tozu ekleyebilirsiniz.

Köpüklü Nescafe tarifi | Nescafe ile latte nasıl yapılır?

Bol köpüklü latteye kim 'hayır' diyebilir ki! Süt, şeker ve granül kahveyle kafelerde içtiğiniz gibi leziz bir içecek hazırlamanız mümkün. 

 

  • 1 çay bardağı sıcak su
  • Yarım çay bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı granül kahve
  • 1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı granül kahve, 1 çay bardağı sıcak su ve şekeri karıştırın.

Bir kavanozun içerisine sütü koyun ve birkaç dakika çalkalayın. Arzu ederseniz kahve mikseri de kullanabilirsiniz.

Bir bardağın içerisine köpürttüğünüz sütü dökün.

Kahveli karışımı ise bardağın yanından yavaşça dökün.

Kahvenizin üzerini çikolata rendesiyle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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