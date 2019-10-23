Nermin Erbakan’ı rahmetle anıyoruz

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye’deki İslami mücadelenin en büyük önderlerinden olan Milli Görüşün efsanevi lideri Necmettin Erbakan’ın eşi merhume Nermin Erbakan dualarla yâd ediliyor. 13 Ekim 2005 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve 23 Ekim sabah saatlerinde Hakk’ın rahmetine kavuşan Nermin Erbakan Hanımefendinin vefatı Türkiye ve İslam aleminde derin bir üzüntüye sebeb olmuştu. 38 yıllık evlilikleri boyunca eşi Necmettin Erbakan’a büyük bir vefa ve samimiyetle yol arkadaşlığı yapan merhume Erbakan, Müslüman kadının örnek şahsiyetlerindendi. İslam aleminin içinde bulunduğu durum karşısında müteessir olan merhume Erbakan, ümmetin selameti için dua ederdi.