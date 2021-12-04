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Kadın - Aile Nergis: “İktidarımız döneminde kadınların eğitim almaları noktasında çok ciddi mücadeleler verildi”
Kadın - Aile

Nergis: “İktidarımız döneminde kadınların eğitim almaları noktasında çok ciddi mücadeleler verildi”

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, iktidarları döneminde kadınların eğitim almaları için çok ciddi mücadelelerin verildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 17:07:00 -
Nergis: “İktidarımız döneminde kadınların eğitim almaları noktasında çok ciddi mücadeleler verildi”

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret ederek, oda başkanı Ali Yedikaya ve oda üyesi kadınlar ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yedikaya, “Farkındalık oluşturması açısından bu toplantıların daha da çok yapılması meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları birebir siyasileri aracılığı ile mecliste gerekli yerlerde ses bulması açısından önem arz ediyor. Bu toplantıyı odamızda ilk defa yapıyoruz. Nedeni de, biz yönetime gelmeden önce kadın meslektaşlarımızın mümkün olduğunca bu işin parçası yapmak istiyorduk. Yönetimde de ilk defa bir kadın meslektaşımız görev alıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de, “Bugün biz hanımlar için ve bizim gibi seçilmiş bayanlar içim oldukça önemli bir gündür. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümünü kutluyoruz. Dünyada birçok ülkede hanımlara seçme ve seçilme hakkı verilmemişken, Avrupa’nın birçok ülkesinde yokken Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına 5 Kasım 1934’te seçme ve seçilme hakkını verdi. Bir sonraki seçimlerde kadın milletvekilleri meclise girdiler. Kayseri’den de bir kadın milletvekilimiz meclise girdi. Toplumun yarsını oluşturan kadınların toplumun her aşamasında mutlaka yer alması lazım. İktidarımız döneminde de kadınların eğitim almaları noktasında çok ciddi mücadeleler verildi. Kız çocuklarının eğitim almasıyla alakalı ‘Haydi Kızlar Okular’ Kampanyası ile başladık. Eğitimde ciddi çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

 

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