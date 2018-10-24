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Nereden tutarsan elinde kalan olay! 'Oğlum gözlerimin önünde kurşunlandı'

Adana'da terk ettiği sevgilisinin yeni erkek arkadaşının ailesinin tarafından tutulan kiralık katilin öldürdüğü üniversite öğrencisi 23 yaşındaki İsmail Kandemir Yaluk davasında karar çıktı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:07
Nereden tutarsan elinde kalan olay! 'Oğlum gözlerimin önünde kurşunlandı'

Adana'da üniversite öğrencisi 23 yaşındaki İsmail Kandemir Yaluk'un öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne, baba ve oğul ile tetikçi ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Muhammet Emin, annesi Gülesin ve babası Hüseyin Kahraman, tetikçi Harun Erdem ile avukatları katıldı.

Maktulün annesi Aysel ve babası Muhsin Yaluk ile akrabaları ise  adliyeye öldürülen gencin fotoğrafı ve "Daima bizimlesin Kandemir" yazısı bulunan  tişört giyerek geldi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, özel eğitim kursunda öğretmen olan  S.Y'nin kurs öğrencilerinden Muhammet Emin Kahraman ile duygusal ilişki  yaşadığını, S.Y'nin daha önce de öldürülen Kandemir Yaluk ile 7 yıl sevgili  kaldığını anlattı.

S.Y'nin Yaluk ile eskiye dayalı ilişkilerinin Kahraman'da rahatsızlık  yarattığını dile getiren savcı, S.Y'nin  ayrılmaya karar vermesi üzerine de  Kahraman'ın bıçakla intihara kalkıştığını söyledi.

Savcı, gencin yoğun bakımda yattığı dönemde babası Hüseyin Kahraman'ın  "Kandemir Yaluk'u cezalandıracağım. Oğlum söyle bana sen onun adresini biliyor musun?" şeklinde sözler söylediğine dikkati çekerek Muhammet Emin Kahraman'ın taburcu edilmesinin ardından da Yaluk'u öldürme planı yapıldığını ifade etti.

Sanık baba, anne ve oğullarının tetikçi olarak Harun Erdem'i tuttuklarını belirten savcı, sanıkların olay günü birlikte evden çıktıklarını ve  Erdem tarafından cinayetin işlendiğini, diğer sanıkların da çevredeki kafe ve  lokantalarda eylemin gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Savcı, Erdem'in suçu tek başına üstlenmesi karşılığında aile fertlerinin kendisine yazlık ve apartman dairesi vaadinde bulunduğunu da aktardı.

"Oğlum gözlerimin önünde kurşunlandı"

Maktulün annesi Aysel Yaluk, oğlunun gözleri önünde kurşunlandığını,  kucağında can verdiğini söyledi.

Baba Yaluk da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Hüseyin Kahraman, suçsuz olduğunu, hiç tanımadığı bir ailenin genç çocuğunu öldürtecek yapıda birisi olmadığını iddia etti.

Muhammet Emin Kahraman da anne ve babasının arasında geçimsizlik olduğunu, birlikte oturup bu cinayete karar vermeleri ve Harun Erdem’i temin etmelerinin mümkün olmadığını ileri sürdü.

Erdem ise olayda Kahraman ailesinin suçu olmadığı iddiasını tekrarlayarak, "Suçlu benim. Konuşmaya gittiğimde maktul bana küfredip omzumdan tutarak kafa attığından dişim kırıldı, yere düştüm. Belimdeki silahı çıkartıp havaya doğru sıktım, nereye doğru gittiğini anlamadan olay ansızın gelişti, böyle olmasını istemezdim." ifadesini kullandı.

4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme heyeti, tetikçi Erdem, Muhammet Emin, babası Hüseyin ve annesi Gülesin Kahraman'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Olaya yardımcı olduğu ileri sürülen Kahraman ailesinin 4 yakınının ise beraatine karar verildi.

Yaluk'un anne ve babası kararın ardından evlerinde gazetecilere açıklamalarda bulunarak oğulların eşyalarına sarılıp gözyaşı döktü.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 13 Mayıs 2016'da, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi Kandemir Yaluk,  annesi Aysel Yaluk ile evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.  Vücuduna 5 kurşun isabet eden Yaluk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:07
  1. Mersin
  2. Adana
  3. İsmail Kandemir Yaluk
  4. Cinayet
  5. müebbet hapis cezası
  6. mahkeme

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