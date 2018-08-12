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Nereden nereye Volkan Şen! İşte yeni takımı

Adana Demirspor'un maçını tribünden takip eden Volkan Şen'in, kısa süre içerisinde Adana ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:47
Nereden nereye Volkan Şen! İşte yeni takımı

Spor Toto 1. Lig’de yaptığı transferlerle yankı uyandıran Adana Demirspor dün akşam Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi maçı Galip Güzel'in attığı golle 1-0 kazandı.

TRİBÜNDEYDİ

Adana Demirspor’un transfer gündeminde yer alan Fenerbahçe ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Volkan Şen, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Volkan'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bursaspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra transfer olduğu Fenerbahçe ve Trabzonspor'da bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen 31 yaşındaki futbolcu son olarak Konyaspor'da forma giymişti.

Kariyeri düşüş içinde olan Volkan'ın futbol hayatını Spor Toto 1. Lig'de sürdürmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 10:47
  1. Karabük
  2. Trabzon
  3. Konya
  4. Bursa
  5. Volkan Şen
  6. Adana Demirspor
  7. Transfer
  8. 1. Lig
  9. Nereden nereye

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