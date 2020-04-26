Nereden nereye! İşte 'eski' Türkiye'den hastane manzaraları

İsveç’in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken isimli Türk vatandaşı, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Gülüşken’in durumundan endişelenen ailesi, sağlık kuruluşunu arayıp yardım çağırdı. Ancak hastaneden herhangi bir geri dönüş olmadı. İki gün önce ambulansla hastaneye kaldırılan Gülüşken, koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen evine geri gönderildi. İsveç'te tedavisi yapılmayan Gülüşken ve ailesinin durumunu haber alan Türkiye, duruma anında müdahale ederek 8 saat gibi kısa bir sürede vatandaşını Ankara'ya getirdi ve tedavisine başladı.

Akıllara 'eski' Türkiye geldi

Yeni tip koronavirüs sürecini başarıyla yürüten, sağlık sistemi çöken Avrupa ülkelerine ve birçok ülkeye yardım gönderen Türkiye, parmak ısırtmaya devam ederken, akıllara ise 'eski' Türkiye'den manzaralar geldi.

AK Parti hükümetinden önce, bir yatakta iki hastanın yattığı, hastanelerde kuyruk çilesi çekildiği günleri hatırlayan sosyal medya kullanıcıları 'nereden nereye' yorumunu yaptı.