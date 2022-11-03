Nereden buldun parayı Kemal? Tefeciden mi?
Yurt dışı ziyaretleri kapsamında gittiği Londra'da gençlere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, içi boş vaatlerde bulunmayı sürdürdü. Kaynağını açıklamayan Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik mesajında, "Hiçbirinizin yeri sokaklar değildir, hepinizin yeri girişim evrenidir; o parayı da size Bay Kemal bulacak." dedi.
Yeniakit.com.tr
ABD'de 2023 seçimleri için "icazet" alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci adresi İngiltere oldu.
Kılıçdaroğlu Londra'dan gençlere seslendi.
Parayı tefeciden mi buldun Kemal?
İçi boş vaatlerde bulunmayı sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, kaynak açıklamadan gençlere "para" sözü verdi.
Kılıçdaroğlu, "Ürettiklerinizi satacaksınız. Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Kendi emeğinizle yapacaksınız bunları. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yer sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evrenidir. O parayı da size Bay Kemal kesinlikle bulacak, size getirecek; müsterih olun." dedi.