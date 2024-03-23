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Gündem Nerede o insan sevmeyen hayvansever görünümlüler! CHP’li belediyede hayvan katliamı
Gündem

Nerede o insan sevmeyen hayvansever görünümlüler! CHP’li belediyede hayvan katliamı

Yeniakit Publisher
2024-03-23 15:10:00 - 2024-03-23 15:16:04

Çocukları parçalayan sokak köpeklerini bile savunup suçu her halükarda insanlarda bulan sözde hayvanseverler, suçlu CHP olunca çıtını çıkarmıyor!.. Kemalpaşa Belediyesi’ne ait Armutlu Hayvan Barınağı’nda, hayvanların bakımını yapamadığı belediye yetkililerinin köpeklerin sularına ilaç katıp hayvanları katlettikleri ortaya çıktı.

Olay İzmir CHP'li Kemalpaşa-Armutlu'da bulunan belediyeye ait hayvan barınağında meydana geldi.

İddiaya göre belediyenin hayvanların bakımını yapamadığı için sularını ilaç katıp, hayvanları katlettikleri ortaya çıktı.

Katledilen onlarca köpek görüntülere yansırken yaşananlara vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

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