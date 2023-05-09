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Gündem Nerede kaldı halkçılık! KK'nın eşinin giydiği ceketin fiyatı dudak uçuklattı
Gündem

Nerede kaldı halkçılık! KK'nın eşinin giydiği ceketin fiyatı dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 17:34:00 - 2023-05-09 17:35:30
Nerede kaldı halkçılık! KK'nın eşinin giydiği ceketin fiyatı dudak uçuklattı

Her fırsatta "halkçılık" naraları atan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun giydiği turkuaz renkli ceketin fiyatı dudak uçuklattı.

Bir yandan "millet aç aç" diyerek halkı hükümete karşı galeyana getirmeye çalışan diğer yandan ise lüks ve şatafattan zerre taviz vermeyen CHP'nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun giydiği turkuaz renkli ceketin fiyatı gündem oldu.

Her fırsatta "halkçılık" naraları atarak milletin gözünü boyamaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun eşinin giydiği ceketin fiyatı duyanların ağzını açık bıraktı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun 17 bin 795 liralık ceket giydiği ortaya çıktı.


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