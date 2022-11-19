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Aktüel

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

Katıldığı bir televizyon programında "Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Bir kadının çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır" diyerek kutsal olan anneliği öven Günseli Kato, solak güruh tarafından linç edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 16:16:00 - 2022-11-19 16:27:33

Günseli Kato, Ceyda Düvenci'nin sunduğu NTV'de yayımlanan "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu.

Programda annelik üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunan Günseli Kato, "Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Bir kadının çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır, ben onu bilir onu söylerim. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" dedi.

Kendi zihniyet ve ideolojilerinden farklı bir görüş belirtenleri hedef tahtasına koyan solak medya ise her zaman olduğu gibi yine şaşırtmadı.

Her fırsatta düşünce özgürlüğünden dem vuran solak güruh, kadınlara çocuk doğurmaları tavsiyesinde bulunan Günseli Kato'yu hedef gösterdi.

Kato, kadınları hedef aldığı suçlaması ile solaklar tarafından sosyal medyada linç edildi.

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Yorumlar

Leyl...

Sol elle ne yapildigini hepimiz biliyoruz degil mi?

Leyl....

Eger annelik vasfi varsa ve cocugu olmuyorsa bunu baska kefeye koyariz. Ama keyfiyen cocuk sahibi olmuyor, esini madur ediyor veya herkesi Buna te$vik eden komunist Pkk'li insan ve toplum dusmani ise bunu es gecemeyiz.. :)
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