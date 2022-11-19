Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

Günseli Kato, Ceyda Düvenci'nin sunduğu NTV'de yayımlanan "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu.

Programda annelik üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunan Günseli Kato, "Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Bir kadının çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır, ben onu bilir onu söylerim. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" dedi.

Kendi zihniyet ve ideolojilerinden farklı bir görüş belirtenleri hedef tahtasına koyan solak medya ise her zaman olduğu gibi yine şaşırtmadı.

Her fırsatta düşünce özgürlüğünden dem vuran solak güruh, kadınlara çocuk doğurmaları tavsiyesinde bulunan Günseli Kato'yu hedef gösterdi.

Kato, kadınları hedef aldığı suçlaması ile solaklar tarafından sosyal medyada linç edildi.