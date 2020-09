Nerede acı devlet orada

AK Parti’nin icraatlarına balta vurmak adına “Devlet ne yapıyor, toplanan vergiler nerede?” şeklinde yürütülen yaygaranın da algı operasyonu olduğu belgelendi. Geçmişte yaşanan her afet sonrası dile getirilen “Nerede bu devlet?” feryatları, AK Parti’nin iktidara gelmesi ile son buldu. Sel, deprem ve heyelan gibi doğal afetlerin yaşandığı şehirlerin kimisi günler içerisinde kimisi de aylar içerisinde yeniden inşa edilerek, özgün bir çehreye kavuştu.

5 bakan günlerce sahada kaldı

Başkan Erdoğan önderliğinde her alanda destan yazan Türkiye, başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı hazırlıklı olduğunu bir kez daha gösterdi. Giresun’da 11 kişinin can verdiği sel felaketinin ardından “ayağa kalkmaz” denilen bölgelerin nerdeyse tamamı 6 günde ayağa kaldırıldı. Erdoğan’ın talimatıyla tam 5 bakan, günde 16 km yürüyerek, yapılanlar çalışmalara bizzat öncülük etti. Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası AFAD, Kızılay, UMKE, JÖAK, başta olmak üzere devletin her bir birimi koordineli şekilde çalışarak 45 kişiyi 20 saatten kısa bir sürede enkaz altından çıkardı. Hayalet şehre dönen Elazığ’da, devletin her türlü imkânı depremzedelerin hizmetine sunuldu. 17 bin konutun yapımı ise hızla yükseliyor.

Van yeniden ayağa kalktı

Hükümet, 23 Ekim 2011 tarihinde Van’da meydana gelen 7.2’lik deprem sonrasında da adeta destan yazdı. Van için 140 kurtarma ekibi, 12 mobil ekip, 75 bin çadır, 29 bin 500 konteynerle kurulan 35 konteyner anında hizmete aldı. Deprem sonrası Van AK Parti iktidarı tarafından yeni baştan imar edildi. 25 bin 170 konut, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır yapılarak depremzedelere teslim edildi. Yine Van’da 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen 5.6 şiddetindeki ikinci depremde de devlet her imkanını vatandaşı için seferber edildi.

İşte AK Parti farkı

19 Mayıs 2011’de Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen depremden sonra 928 afet konutunu 6 ay sürede tamamlayarak hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca Simav’da 5 lise, 3 ilköğretim, 4 atölye, anaokulu, halk eğitim merkezi, hükümet konağı ve ticaret merkezini inşa edildi. 21 Temmuz 2017’de Bodrum’da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem ile 20 Şubat 2019’da Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki 5’lik depremde de devlet vatandaşın yarasını sardı. 8 Ağustos 2019’da Denizli’de meydana gelen depremin akabinde de Hükümet başarılı bir sınav verdi. Kurumlar vasıtasıyla afetzedeleri mağdur etmeyen devlet, yıkılan ve hasar gören binaları yeniden onarmaya başladı. Mağdurlar için kira yardımı başta olmak üzere çeşitli ödemeler yapıldı. 1 Mayıs 2003’teki Bingöl depremi sonrasında da TOKİ, toplam tutarı 110 milyon TL’yi bulan 19 projeyi hayata geçirdi. 2 bin 857 konut, bir ilkokul ve bir lise, belediye için çok amaçlı bir salon, atık su arıtma tesisi, cami ve karakol inşaatı yapıldı.