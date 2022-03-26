Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı

YENİ AKİT ANKARA

Hayata geçirdiği projelerle dünyanın farklı coğrafyalarında dini, kültürel ve sosyal hayata katkıda bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu projelerine bir yenisini daha ekledi. İHH İstanbul Kadın Kolları tarafından Nepal’in başkenti Katmandu’da inşa edilen İslâm Kültür Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

5 katlı olarak inşa edildi

Açılışa; Nepal Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nanda Bahadur Pun, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Said Demir, İHH İstanbul Kadın Kolları Başkanı Fatma Türk, İHH Güney Asya Masası Koordinatörü, bağışçılar ve Nepalliler katıldı. İslâm Kültür Merkezi, Nepalli Müslümanların pek çok ihtiyacına cevap verebilecek şekilde inşa edildi. 5 katlı olarak kurulan merkezde; mescid, kafeterya, mutfak, abdesthane, sergi salonu, bekleme salonu, kütüphane, ofisler, oturma odaları ve depo gibi alanlar bulunuyor. İslâm Kültür Merkezi’nin hizmete girmesiyle birlikte, Müslümanların kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitimler verilecek ve özellikle ihtiyaç sahiplerinin meslekî gelişimine yönelik de projeler uygulanacak. Maddi imkânı az olan kişilerin düğünlerinin ücretsiz olarak yapılması planlanan kültür merkezi; toplantı, seminer ve sempozyum gibi programlara da ev sahipliği yapacak. Merkezde ayrıca, Nepalli Müslümanların okuma ve araştırma ihtiyacını giderecek büyük bir kütüphane de açıldı.