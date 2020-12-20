  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nepal'de Devlet Başkanı Bhandari, parlamentoyu feshetti
Aktüel

Nepal'de Devlet Başkanı Bhandari, parlamentoyu feshetti

Ülkede genel seçimler 30 Nisan ve 10 Mayıs'ta iki aşamada yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:32:57 -
Nepal'de Devlet Başkanı Bhandari, parlamentoyu feshetti

KATMANDU (AA) - Nepal'de Başbakan Khadga Prasad Oli'nin önerisi üzerine parlamento feshedildi.

Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'nin ofisinden yapılan açıklamada, Bhandari'nin, Nepal Başbakanı Oli'nin önerisi doğrultusunda parlamentoyu feshetme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Nepal'de genel seçimlerin 30 Nisan ve 10 Mayıs'ta iki aşamada yapılacağı kaydedildi.

Nepal Başbakanı Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen Nepal Komünist Partisi içinde büyüyen ihtilaf üzerine, bugünkü Kabine Toplantısı'ndan sonra parlamentonun feshedilmesi önerisini, Devlet Başkanı Bhandari'ye sunmuştu.

- Nepal Komünist Partisinde yaşanan ihtilaf

Oli, Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine Başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Nepal Komünist Partisi, o dönemde seçimleri kazanmak için eski Maocu isyancıların partisiyle birleşmişti.

Oli ile partinin eş başkanı olan Maocu isyancıların eski lideri Pushpa Kamal Dahal arasında iktidar mücadelesi yaşanıyordu.

Nepal'de muhalefet, Oli'nin hükümetini "yolsuzlukla" suçluyordu. Oli hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda da eleştiriliyordu.

Oli, Çin'e yaklaşmak ve Nepal'in geleneksel ortağı Hindistan'dan uzaklaşmakla da itham ediliyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!
Gündem

Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!

Libya’da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik durumu sebebiyle bu ülkenin limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemiler için uyarı yapıldı...
AFAD ve Kandilli duyurdu... Van'da şiddetli deprem!
Gündem

AFAD ve Kandilli duyurdu... Van'da şiddetli deprem!

AFAD'ın duyurusuna göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 07:32'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Altın, gümüş ve döviz yatırımcıları dikkat! Yatırım uzmanı İslam Memiş'ten olay sözler: Önümüzdeki haftadan sonra...
Ekonomi

Altın, gümüş ve döviz yatırımcıları dikkat! Yatırım uzmanı İslam Memiş'ten olay sözler: Önümüzdeki haftadan sonra...

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, "Yüksek fiyattan altın, gümüş veya döviz almış olanlar; Sabrınızın son aşamasına geldiniz. Ön..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay