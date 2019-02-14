Nenad Markovic: “Jekiri’nin faul sınırında olması bizi çok etkiledi”

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, Türkiye Kupası’nda Anadolu Efes’e mağlup oldukları maçın ardından, “Uzun oyuncularımın faul sınırına erken gelmesi elimizi kolumuzu bağladı” dedi.

TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes’e 73-59 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, mağlubiyetin sebebinin erken yapılan fauller olduğunu ifade etti. Markovic, “Öncelikle Anadolu Efes’i tebrik ederim. Bu maçı daha iyi oynayacağımızı düşünüyordum. Realist olmak gerekirse Efes ligimizin en iyi dört takımından biri. Maça iyi başladık. Özellikle maçın başında uzun oyuncularımızın faul problemi yaşaması bizim de elimizi kolumuzu bağladı. Özellikle Jekiri’nin faul sınırında olması bizi çok etkiledi. Daha sonra Efes maçın kontrolünü eline aldığında geri gelmek istedik fakat bunu başaramadık. Takımımla gurur duyuyorum. Burada olmak mutluluk verici bir duygu” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Basketbol’un oyuncusu Sarunas Vasiliauskas ise, “Çok zor bir maçtı. Bugün bu maçın zorluğunu biliyorduk. Her maç bildiğiniz gibi 0-0 başlıyor. Biz de bugün maçı kazanmak için elimizden geleni yaptık. Ne yazık ki maçı kazanamadık” şeklinde konuştu.