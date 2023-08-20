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Spor Nenad Bjelica: "Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı"
Spor

Nenad Bjelica: "Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı"

Yeniakit Publisher
2023-08-20 07:30:00 -
Nenad Bjelica: "Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılıların galibiyeti hak ettiğini söyledi.

 Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılıların galibiyeti hak ettiğini söyledi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Rakibimiz Galatasaray’ı tebrik ederiz. Hak ettikleri bir galibiyet aldı. Bizden daha fazla pozisyon yakaladılar. İlk yarıda gole kadar eşit giden bir maç vardı. Gereksiz bir hatamız oldu. Böyle topları kaybettiğinizde gol fırsatlarını değerlendirip, sizi cezalandırabiliyorlar. İkinci yarının 70. dakikasına kadar eşit giden bir maç vardı. 70. dakikadan sonra biz de gol bulmak için 4-4-2’ye geçti. Bu sisteme geçtiğinizde daha fazla öne çıktığınızda, rakibinize boşluklar bırakabiliyorsunuz. Rakibimiz bulduğu fırsatlardan birini değerlendirdi. Hak ettikleri bir galibiyet aldı" diye konuştu.
Bjelica, Uruguaylı futbolcunun kiralık ayrılma durumu olduğu için bugün oynamadığını söyledi.

"Trezeguet’in kaburgasında kırık var"
Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Mısırlı futbolcu Trezeguet’in durumu hakkında da konuşan Hırvat çalıştırıcı, "Kaburgasında kırık var. Kaburgasında kırık oluşturabilecek pozisyonda faul bile çalınmaması şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.
Galatasaray’ın bu sezon 4 resmi maç fazla oynadığını belirten Nenad Bjelica, "Gole kadar eşit giden maç vardı. Bu sahada oynamak kolay değil. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. İkinci yarıdaki değişiklerle rakibimiz oyunu kontrol altında aldı. Eksiklerimizin üzerine gidip, bir sonraki maçta çok daha iyi olmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.
Hırvat teknik adam, kaliteli bir santrfor transfer edeceklerini de sözlerine ekledi.
Galatasaray’ın transfer ettiği Faslı futbolcu Hakim Ziyech’in sorulması üzerine Nenad Bjelica, "Çok büyük bir oyuncu. Harika bir kariyeri var. Galatasaray’da birçok oyuncu var. Icardi, Paris Saint Germain’de; Angelino, Manchester City’de oynamış, bunlarla beraber seviyesi çok yüksek daha önemli yerlerde oynamış oyuncuları aldılar. Rakibimizi kutlayabiliriz bu açıdan. Biz sadece kendimizden bahsediyoruz. Elimizden gelen iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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