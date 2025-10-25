Nemrut’ta korkutan anlar! Turist merdivenden yuvarlandı
Adıyaman’ın dünyaca ünlü turizm noktası Nemrut Dağı’na ziyarete gelen bir turist merdivenlerde dengesini kaybederek kayalık alana düştü.
Adıyaman’da bulunan tarihi Nemrut Dağı, bu kez bir kaza haberiyle gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir’den Adıyaman’ın Nemrut Dağı’na gelen bir turist, merdivenlerde bulunduğu esnada dengesini kaybederek merdivenden kayalık alana düştü. Yerde acı içerisinde kıvranan turistin yardımına çevredeki turistlerle görevliler koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan turist, Kahta ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.