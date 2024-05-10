Nemrud’a sivrisinek, siyoniste eşek arısı
Gazze Şeridi’nde eşek arılarının saldırdığı 12 İsrailli terörist hastaneye kaldırıldı.
Terör oluşumu İsrail’in Gazze’deki soykırımı devam ederken, bölgeden çarpıcı bir haber geldi.
Gazze Şeridi’nde bir İsrail tankının arı kovanını ezdiği, sonrasında arıların teröristlere saldırdığı öğrenildi.
Gazeteci Halid Abdurrahman’ın aktardığına göre, eşek arılarının saldırısı sonrası 12 İsrail askeri hastaneye kaldırıldı.
Abdurrahman X hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze Şeridi güneyinde 12 İsrail askerinin eşek arıları tarafından sokuldukları ve hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Olay, bir tankın arı kovanını ezmesinin ardından arıların askerlere saldırmasıyla meydana geldi.” bilgilerine yer verdi.
Habere gelen, “Eşek arıları kadar olamadık!” yorumu okuyanları düşündürdü...
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