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Gündem Neler yaptıklarını duydunuz mu? Kendisini ‘Türkoğlu’ diye tanıtanları iyi tanıyın!
Gündem

Neler yaptıklarını duydunuz mu? Kendisini ‘Türkoğlu’ diye tanıtanları iyi tanıyın!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 10:51:00 -
Neler yaptıklarını duydunuz mu? Kendisini ‘Türkoğlu’ diye tanıtanları iyi tanıyın!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İyi tanıyın, kendisini Türkoğlu diye tanıtanları!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun, Gezi isyancılarına ve PKK ile iş kotaranlara verdiği desteği eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Selçuk Türkoğlu, İyi Parti Bursa milletvekili imiş..

Aynı zamanda, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Mahkum Hakları Alt Komisyonu Üyesi imiş..

Cezaevindeki iki kişiyi ziyaret etmiş..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yok yok, Türkiye’nin haklarını savunduğu için başı derde giren, toplumun manevi değerlerini öncelediği için haksızlığa uğrayacak cezaevine giren iki kişiyi değil..

Birisinin adı Barış Pehlivan.

Hakkındaki suçlamanın ayrıntısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede yer alıyor.. Özetle söyleyelim, “Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının ve ailelerinin kimlik, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri yayımlamak, yaymak ve açıklamak!”

İkincinin adı ise, Can Atalay.. Bu da, Mustafa Kemal ve teröristbaşı Apo’nun fotoğraflarını absürt bir şekilde yanyana getirerek, tüm Türkiye’de yaygınlaştırılan Gezi isyanının mimarlarından..

Bu iki ismi ziyaret eden, İyi Parti milletvekili ve soyadı da Türkoğlu olan beyefendi, cezaevi çıkışında açıklamalarda da bulunmuş..

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