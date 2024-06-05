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Teknoloji Neler yapacağı belli oldu E-postalarda yapay zeka dönemi
Teknoloji

Neler yapacağı belli oldu E-postalarda yapay zeka dönemi

Yeniakit Publisher
2024-06-05 12:29:16 - 2024-06-05 12:29:15
Neler yapacağı belli oldu E-postalarda yapay zeka dönemi

Google, Gmail'e yapay zeka Gemini ile e-posta özetleme özelliğini ekledi. Artık tek bir dokunuşla e-postalar özetlenebiliyor ve hatta kullanıcılar adına yanıtlar oluşturulabiliyor.

Google her geçen gün gelişen yapay zeka teknolojisini, günlük hayatımıza kolay bir şekilde entegre edebilmek adına servislerine her geçen gün yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Yapay zeka sistemi Gemini’yi günden güne daha da geliştirerek milyonlarca insanın hizmetine sunan Google, Gemini’yi e-posta servisi olan Gemini ile entegre etti.

Size gelen bir postayı açtığınızda (mobil cihazlarda) sağ üst tarafta Gemini sembolü olan ufak bir yıldız beliriyor. İşte hayatımıza giren o muhteşem özellik bu yıldıza bastıktan sonra bizleri karşılıyor. Yıldıza basıldığı anda gelişmiş yapay zeka teknolojisi olan Gemini bizlerin hizmetine giriyor.

PEKİ NE İŞE YARIYOR?

Gemini sayesinde e-postalarınız özetleniyor. Şöyle ki size gelen uzun bir e-postayı okuyup anlamlandırmak için vakit ayırmanıza gerek kalmıyor. Gemini ile e-postanızın özeti karşınızda. Sadece bir tuşa basarak uzun e-postanızı sizin için özetleniyor.

Butona tıklanıldığında 3 seçenek sunuluyor. Bu 3 seçenek ile:

-Bu e-postayı özetle
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Sonraki adımları listele

-Yanıt öner seçenekleri karşımıza çıkıyor.

Maddelerden sonuncusu herkesin dikkatini çekti. Yanıt öner…

Bu seçenek ile e-postalar özetlenmesinin yanı sıra artık cevaplandırıladabiliyor.

Google’ın Gemini yapay zekası ile Gmail’e entegre ettiği bu özellik kullanıcıları pek çok dertten kurtarmanın yanı sıra hayatımızın yegane unsuru olan zaman konusunda da bizlere yardımcı oluyor.

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