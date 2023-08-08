Neler söylediler neler! Özgür Demirtaş ve Buket Aydın birbirine girdi

Genelde yerli ve milli olan üretimlere karşı muhalif kimliği ile tanınan Demirtaş, kendisine gönderme yapan sunucu Buket Aydın'a "Kredi kartım bana ait" göndermesini yaptı. Aydın ise sosyal medyada, "Özgür, bana verdiğin yanıt kumaşını ortaya koydu. O çok övündüğün organın; övündüğün kadar çalışmıyor hani iki kulağının arasında olan." dedi.

Özgür Demirtaş, sunucu Buket Aydın'ın kendisine yaptığı göndermeye sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Aydın, Demirtaş'ın Yunanistan adalarından yaptığı tatil paylaşımlarını alıntılayarak twitter hesabından "Hiç Çeşme’ye gitmemiş herhalde…"notuyla paylaştı.

Özgür Demirtaş ise daha önce Aydın'ın gündeme geldiği "patronunun kredi kartını kullandığı "iddiasına gönderme yaparak yanıt verdi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

AYDIN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Buket Aydın Demirtaş'ın yanıtına sosyal medyadan yanıt verdi. Aydın, "Özgür, bana verdiğin yanıt kumaşını ortaya koydu. O çok övündüğün organın; övündüğün kadar çalışmıyor hani iki kulağının arasında olan.

Kaliteni bir tweetimle ortaya çıkardım. Yalaka ve beynini kiraya vermiş muhaliflerin seni övmesi gerçeği değiştirmez." dedi.