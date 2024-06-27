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Gündem Neler oluyor! İstanbul'da şimdi de balkon çöktü
Gündem

Neler oluyor! İstanbul'da şimdi de balkon çöktü

Yeniakit Publisher
2024-06-27 14:37:00 - 2024-06-27 14:40:20
Neler oluyor! İstanbul'da şimdi de balkon çöktü

7 katlı binanın yıkıldığı İstanbul'da bu kez Bahçelievler Güngören Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

Bahçelievler Güngören Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

7 katlı bina kısmen çökmüştü

Bahçelievler, Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 7 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın 4 katlı olarak inşa edildiği, 1994 yılında 3 katın kaçak olarak çıkıldığı öğrenildi.

Bazı binalar boşaltıldı

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı. Boşaltılan çevre binalardan tedbiren karot örneği alınarak inceleme yapılacağı öğrenildi.
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