Neler oluyor! İstanbul'da şimdi de balkon çöktü

Bahçelievler Güngören Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

7 katlı bina kısmen çökmüştü

Bahçelievler, Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 7 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın 4 katlı olarak inşa edildiği, 1994 yılında 3 katın kaçak olarak çıkıldığı öğrenildi.

Bazı binalar boşaltıldı

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı. Boşaltılan çevre binalardan tedbiren karot örneği alınarak inceleme yapılacağı öğrenildi.

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