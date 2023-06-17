Neler çıktı neler! HDP Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasına operasyon
Bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP'nin İstanbul'un Şişli ilçesindeki Okmeydanı Temsilcilik binasına operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda molotof, örgütsel doküman ve terörist fotoğrafları bulundu.
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması DGH üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasının deposuna yapılan operasyonda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin yanı sıra, korsan gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen 8 eldiven, 10 sprey, 2 yüz maskesi, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası ve 67 torpil ele geçirildi.