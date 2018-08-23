Nektarinin inanılmaz faydaları

NEKTARİNİN FAYDALARI NELERDİR?

ANTİOKSİDAN

Nektarin tam bir antioksidan kaynağıdır. İçerisinde antioksidan çeşidi olarak karotenoidler, polifenoller ve C vitamini bileşikleri bulunur. Ayrıca küspesi ile kıyaslanacak olduğunda, yüzeyinde çok daha yüksek oranda bu antioksidan bileşiklerini barındırır. Bu nedenle tek yapmanız gereken nektarini yıkamak ve soymadan tüketmektir. Antioksidanların görevi vücut direncini arttırmak, serbest oksijen moleküllerini nötrlemek ve serbest radikallerin elektron düzeyini bozarak kontrolsüz bölünmelerini engellemektir.

GÖZ SAĞLIĞI

Nektarinin bir diğer faydası da göz sağlığını korumaktır. İçerisinde bulunan lutein, önemli bir besleyicidir, göz sağlığını koruyucu bir etki yapar ve yaş ile alakalı olarak ortaya çıkan makula dejenerasyonu rahatsızlığını önlemede etkili bir rol oynar. Ayrıca lutein oldukça güçlü bir antioksidan olduğu için nükleer katarakt riskini azaltır. Lutein, gözün makula pigmentine yerleşiktir. Oksitadif stresi ve yüksek dalga boyuna sahip ışık ışınlarının zararlı etkilerinden gözün retina tabakasını korur. Son olarak nektarinde bulunan beta karoten de, A vitamini sentezinde görevlidir. A vitamini de gözün görüş kısmını ve körlük gibi hastalıkları önler.

KANSER

Nektarin, klorojenik asit içermektedir. Bu asit çeşidi de tümörleri ve başta kolon kanseri olmak üzere diğer kanser çeşitlerini önlemek gibi doğal bir bileşiktir. Ayrıca içerisinde varolan beta karoten de akciğer kanseri ile savaşmada etkili bir role sahiptir. Kanser ile savaşma işlemini asıl olarak antioksidanlar yapar. İlk olarak tümör ve ilerleyen zamanlarda kansere sebep olan serbest radikaller, bu süreci kontrolsüz bölünmeye uğrayarak gerçekleştirirler. Kontrolsüz bölünme işlemi vücudun hangi kısmında gerçekleşiyor ise o bölgeye ait bir kanser hastalığı oluşur. Bunu önlemek için antioksidanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Antioksidanlar, serbest radikallerin elektron düzenini bozarak, kontrolsüz bölünmelerini engeller. Böylece kanserden korunmuş olursunuz. Bu nedenle antioksidan tüketimlerine özen göstermeniz gerekir.

BAĞIŞIKLIK

Nektarinin bir diğer görevi de bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektir. İçerisinde bol miktarda C vitamini, çinko ve diğer koruyucu fenolik asit gibi antioksidan bileşiklerin bulunması nedeniyle vücudun bağışıklık sistemini arttırıcı etki yapar. Böylece vücudun enfeksiyonlar ile savaşmasına yardım eder. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bileşikler başta soğuk algınlığını iyileştirmesi, açık olan yaraların daha çabuk düzelmesi ve diğer hastalıkları önleme de oldukça etkilidir. Bundan dolayı hastalıklardan korunmak adına yeterli miktarlarda antioksidan takviyesi gereklidir.

CİLT SAĞLIĞI

Nektarinde bulunan bio tatlandırıcılar cilt sağlığını korumayı sağlar. Ayrıca beta karoten, C vitamini ve lutein gibi antioksidan bileşikleri de cilt sağlığının korunması adına savunucu etkiler yapar. Beta karoten, C vitamini sentezini sağlayarak, UV ışınların cilde vermiş olduğu hasarları önler. C vitamini de kolajen üretimini teşvik eder. Kolajenlerin vücuttaki görevi de cilt hücrelerinin genç kalmasını sağlamaktır. Ayrıca nektarinde bulunan lutein de serbest radikallerin cilde yapacağı zararlı etkilerden ve güneşten gelen UV ışınlardan korur.

SİNDİRİM

Nektarinin doğası gereği içinde bulunan lif ve alkalin, sindirim sisteminin korunmasını sağlar. Ayrıca diğer hastalıklar için de etkilidir. İçerisinde bulunan lif de suyu absorbe eder yani emilimini sağlar. Bağırsak hareketini düzenler ve gastrit, ülser ve kabızlık gibi sorunların çözülmesinde yardımcı olur. Nektarinin diğer bir işlevi de vücutta atık olarak bulunan ve zararlı etkiler veren toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamaktır.

POTASYUM EKSİKLİĞİNİ ÖNLER

Nektarin, düzgün sinir ve hücresel işlev için gerekli olan potasyum içerir. Nektarinde bulunan potasyum, protein sentezinde, kasların işleyişinde, elektrolit dengesinde, optimum karbonhidrat kullanılmasında ve metabolik süreçlerin desteklenmesinde yardımcı olur. Vücuttaki potasyum açığı, kas gücünü bozabilen ve kalp ritm bozukluğuna neden olabilecek hipokalemi gibi sorunlara neden olabilir.

HÜCRE SAĞLIĞI

Nektarinin içerisinde hücrelerin ve dokuların normal fonksiyonlarına devam edebilmeleri için gerekli olan temel mineral, fosfor bulunur. Nektarinde bulunan fosfor sağlıklı ve güçlü dişlere sahip olmanızı, kemiklerinizin kuvvetlenmesi ve karbonhidrat ile yağların metabolizmaya katılmalarını sağlar. Diğer hücresel görevleri ise sinir iletimini sağlaması, normal kalp atış hızının elde edilmesi ve hasarlı hücrelerin onarımının yapılması gibi faydaları vardır. Ayrıca nektarinin içerisinde bulunan demir, kırmızı kan hücreleri için hemoglobin üretimi sağlar, büyümesinden ve gelişmesinden de demir minerali sorumludur.

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