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Gündem Nejat İşler'in skandalı patlak verdi
Gündem

Nejat İşler'in skandalı patlak verdi

Oyuncu Nejat İşler hakkında 15 Temmuz'da yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:54:00 -
Nejat İşler'in skandalı patlak verdi

Oyuncu Nejat İşler hakkında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili attığı bir tweet nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” suçundan soruşturma başlatıldı.

İşler hakkında bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. İhbarda İşler’in, sosyal medya hesabı Twitter’dan 16 Temmuz 2016’da “Emir geliyor. Boğaziçi Köprüsü’ne gidiyorsun. Kafanı kesip vatan haini diyorlar. Emir geliyor. Doğu’ya gidiyorsun. Ölüyorsun. Şehit diyorlar” şeklinde paylaşım yaptığı ve Nejat İşler gibi kişilerin halkı kışkırtmak ve ülkenin bölünmesini desteklemek amaçlı paylaşım yaptıkları belirtildi.

Söz konusu ihbarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesi üzerine savcılık İşler hakkında “suçu ve suçluyu övme” suçundan soruşturma başlattı. Savcılık, şüphelinin tespitine yönelik yapılan araştırma neticesinde adresinin Muğla ili Bodrum ilçesi olduğunu, soruşturma işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargı hudutları haricinde kaldığını belirterek dosyayı “yetkisizlik” kararı vererek Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

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Yorumlar

Amine

Boğazda ölenin emri haçlı siyonist batıdan geliyor Doğu'da ölenin emri ülkemizi teröristlerden kurtarmaya çalışan ordumuzdan geliyor. Bunu bile bile bunu söylüyorsun hain
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Ali

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